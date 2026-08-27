De Porsche die de 911 moest doen vergeten, kan nu van jou zijn!

Onze Chief Tyre Smoker Wouter Karssen is weer eens langs geweest bij de vrienden van The Collectables. Dit keer pakt Wouter het wat rustiger aan in zijn eerste ontmoeting met een Porsche 928 GTS die binnenkort misschien wel bij jou op de oprit staat.

Het ontstaan van de 928

In de tweede helft van de jaren ’70 zat het management van Porsche met de handen in het haar. De iconische 911 – met zijn motor achter de achteras en luchtgekoelde boxer – werd in Zuffenhausen gezien als een concept dat zijn langste tijd wel gehad had. Het antwoord op de toekomst moest de Porsche 928 worden: een moderne, comfortabele GT met een dikke V8 voorin en een 50/50-gewichtsverdeling dankzij een transaxle-opstelling.

De geschiedenis besliste anders. De 911 bleek simpelweg niet dood te krijgen en is tot op de dag van vandaag het uithangbord van het merk. Maar dat maakt de 928 zeker niet minder goed. Sterker nog: als GT was hij destijds op vrijwel elk front superieur aan zijn broertje met de motor achterin.









De GTS

Hoewel de vroege exemplaren lekker rauw zijn, bewaarde Porsche het allerbeste voor het laatst. In 1992 introduceerde de Duitse fabrikant de 928 GTS, het eindstation van de modelreeks. Met breder uitgebouwde achterschermen, een doorlopende rode lichtbalk achterop en de mooie 17-inch 'Cup 1'-wielen oogt de GTS aanzienlijk gespierder dan zijn voorgangers.

Onder de motorkap ligt de ultieme specificatie van de watergekoelde V8. De cilinderinhoud werd opgeboord naar 5,4 liter waarmee de achtcilinder goed was voor 350 pk en 500 Nm aan koppel. Daarmee bleef deze Autobahn-cruiser ook in de jaren '90 probleemloos meeblazen met de snelste jongens op de linkerbaan.









Het exemplaar bij The Collectables

Hier heb je nu al zin in, toch? Goed nieuws, de auto waar Wouter hierboven in rijdt kan van jou worden. Deze specifieke Porsche 928 GTS staat op de veiling bij de The Collectables . De kleurencombinatie in het interieur is al bijzonder, maar het verhaal achter dit exemplaar is nog interessanter. Het is één van de laatst geproduceerde GTS’n die naar Nederland kwam.

Daarbovenop heeft de auto maar bij één eigenaar gestaan. Voor die Porsche-rijder was dit niet zijn eerst, maar zijn zevende (!) 928. Hij gebruikte de auto waarvoor hij is gemaakt en liet ‘m netjes onderhouden bij Porsche Rotterdam. De 928 wordt aangeboden door de zoon (ook een Porsche liefhebber) van de recent, op 91 jarige leeftijd, overleden.

Ben jij de volgende bestuurder die verliefd wordt op het 928-concept? Bieden kan tot donderdag 3 september, 21:00 uur via The Collectables .

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