Ook zonder V12 peperduur: dit kost de vernieuwde Maybach S-Klasse

Precies twee weken geleden trok Mercedes het doek van de vernieuwde Maybach S-Klasse. Of je die auto wel of niet gaat bestellen, hangt natuurlijk af van het prijskaartje. We kunnen nu het verlossende antwoord geven.

De nieuwe Maybach S-Klasse is namelijk in de configurator verschenen. Het goede nieuws is: hij is maar €2.000 duurder dan de pre-facelift. Daarmee kom je uit op €202.893 voor de S580e. In dit geval word je nog gematst met de BPM, omdat het een plug-in hybride is. Onder de motorkap ligt een zes-in-lijn die 449 pk levert en daarnaast heb je 136 elektrische pk’s.

Flatplane V8

Een zes-in-lijn is een beetje armoedig in een toplimousine, eigenlijk wil je minstens een V8. Dat kan: voor €275.781 heb je de S580. Deze heeft de gloednieuwe flatplane V8, die goed is voor 537 pk. Dit is een mild hybrid.

De topversie is de Mercedes S680. Die heeft natuurlijk de V12. Oh nee, wacht… *checkt notities* die heeft ook de flatplane V8. De S580e en S580 hebben dus niet dezelfde motor, maar de S580 en S680 wél. En dan wordt elders ook de V12 nog geleverd onder de noemer S680. Snap je het nog?

De S680 is nog steeds een mild hybrid, maar in dit geval levert de V8 612 pk. Voor deze versie betaal je €314.083. Dat is heel veel geld als je bedenkt dat je een paar jaar geleden nog een Maybach met V12 had voor minder dan 3 ton...

Kleurtjes

Laten we eerlijk zijn: je bent niet in de markt voor een Maybach S-Klasse. Maar misschien is het wel leuk om nog even met de configurator te spelen. Die is uitgebreider dan ooit, want je kunt nu ook alle Manufaktur-kleurtjes uitproberen. En dat zijn er aardig wat. Zoals je ziet hebben we daar optimaal gebruik van gemaakt, door een knalgele Maybach samen te stellen met een geel interieur. Dat kan dus gewoon.

Zoals Wouter al liet zien in de video is de Maybach S-Klasse ook te krijgen als ‘Night Series’. In dat geval is al het chroom zwart en staat de auto ook op zwarte velgen. Voor deze überfoute maffia-uitvoering mag je €30.250 aftikken. De lakkleuren die je kunt kiezen zijn beperkt tot zwart, wit en donkerblauw.

Enfin, je kunt het zo gek maken als je zelf wil. We zouden zeggen: ga los, op de website van Mercedes.