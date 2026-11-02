De productie van de populairste Polestar is gestopt

Het merk Polestar is tot nu toe geen doorslaand succes in Nederland. De Polestar 2 is het enige model dat relatief succesvol was in Nederland. Maar voor deze auto is nu het doek gevallen.

Dat wil zeggen: voor deze generatie. De Polestar 2 werd in 2020 gelanceerd als het eerste massaproduct van Polestar. Eerder was er al de Polestar 1, maar dat was een gelimiteerd model. Gek genoeg was dat ook een hybride, terwijl Polestar juist het elektrische merk moest worden.

Verkoopcijfers

De Polestar 2 heeft het zes jaar volgehouden en in die periode zijn er 13.496 exemplaren verkocht in Nederland. Het topjaar was 2020, toen Polestar 2.953 stuks wist te slijten. Daarna werd het ieder jaar een beetje minder. Dit jaar zijn er tot dusver 591 verkocht. Echt een megasucces is het niet geweest, maar het is wel een auto die een vaste plek verworven heeft in het Nederlandse straatbeeld. Wereldwijd zijn er zo’n 200.000 Polestar 2’s verkocht.

Maar nu is het over en uit voor deze auto, want in Luqiao – de Polestar 2 was made in China – is het laatste exemplaar van de band gerold. Toch is de auto nog wel gewoon te bestellen, dus kennelijk heeft Polestar nog genoeg auto’s op voorraad, in verschillende samenstellingen. Niet dat er bijster veel te kiezen is: zo zijn er maar vijf exterieurkleuren, waarvan donkerblauw de enige echte kleur is.

Opvolger

Een opvolger is nog niet onthuld, maar die is wel in aantocht. Met het nieuwe model richt Polestar haar pijlen op de BMW i3. Om die te verslaan moeten ze wel van goeden huize komen, maar goed, je moet een beetje ambitie hebben.

De volgende Polestar 2 zal ontworpen worden door Philipp Römers, die bij Volkswagen vandaan komt. Hij gaat het roer niet compleet omgooien. De zwarte auto op het teaserplaatje geeft alvast een idee wat je ongeveer van de nieuwe Polestar 2 kunt verwachten. Een typisch, klinisch Polestar-design dus, met koplampen die lijken op die van de Polestar 4.

Wanneer de nieuwe Polestar 2 onthuld wordt, is nog niet bekend. Eerst zal Polestar nog de Formula 2030 Concept (dat is de auto op het plaatje) onthullen als voorbode. Het belooft in ieder geval wel een fraaie auto te worden. Dat is toch één punt waarop Polestar de BMW i3 kan verslaan.

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