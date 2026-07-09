Voor deze hypercar moet je even gaan zitten

Wij hebben het donkerbruine vermoeden dat de mensen bij het Duitse Apollo niet zoveel kijken naar wat de concurrentie doet. Waar we dat idee vandaan halen? Tja...

Vandaag presenteert Apollo de eerste productieversie van de EVO. En auto die je even op je moet laten inwerken om te beseffen waar je nu eigenlijk naar kijkt. Terwijl jij dat even doet, gaan werken wij de cijfertjes even af: verborgen onder de 75 individueel ontworpen koolstofvezel carrosseriedelen vinden we een 6,3-liter V12 afkomstig van Ferrari. Het blok is goed voor 800 pk die het enkel naar de achterwielen stuurt. Dat gaat niet door een normale versnellingsbak, maar door een sequentiële 6-bak. Combineer dat met het gewicht van 1.300 kilogram en je begint te begrijpen waarom deze auto de weg niet op mag.

























1.000 uur en 8 lagen

Nog een cijfer: als je minder dan drie miljoen euro hebt, dan hoef je Apollo niet eens te bellen om aanspraak te maken op één van de tien EVO's. Die prijs wordt voor een deel verklaard door de exclusiviteit en voor een ander deel doordat er daadwerkelijk heel veel werk in de bouw van deze auto gaat zitten. Het produceren van de eerder genoemde 75 panelen wordt allemaal met de hand gedaan. Deze worden ook nog eens van acht lagen verf voorzien. Dat alles kost alleen al 1.000 manuren om gedaan te krijgen.























Nog iets wat niet heel snel gaat: het 3D-printen van het titanium uitlaatsysteem. Waarom de tijd daarvoor nemen als je hem ook gewoon in elkaar kunt lassen? Omdat lasnaden niet alleen de gewicht-krachtverhouding verpesten, maar ook omdat het de luchtstroom verpest. Als extraatje verkleurt titanium door gebruik onder hoge temperaturen. Volgens Apollo maakt dat de auto mooier en kan je daarmee laten zien dat je de EVO gebruikt waarvoor hij gemaakt is.

Dit weekend de eerste race

De kersverse eigenaar, die niet genoemd wordt, is blijkbaar ook van plan om dat te doen. De auto zal namelijk het hele weekend op het Goodwood Festival of Speed te zien zijn en zal vrijdag tijdens de 'First Glance' de heuvelklim proberen af te ronden zonder hooibalen te raken.

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