BBB wil pseudo-eindheffing schrappen en daarmee tanken goedkoper maken

Er is op dit moment nog steeds geen klap gegeven op het Belastingplan. Er kan dus nog van alles aan veranderen. Henk Vermeer van de BBB heeft nog wel een ideetje: de pseudo-eindheffing schrappen en de financiële meevaller die dat oplevert direct gebruiken om de brandstofaccijnzen te verlagen.

Weg met de 12 procent 'leasestraf'

Vermeer heeft gisteren twee amendementen ingediend. De eerste gaat over het van tafel vegen van de pseudo-eindheffing. In het Belastingplan 2026 is afgesproken dat werkgevers vanaf 1 januari 2027 maar liefst 12 procent over de cataloguswaarde gaan betalen voor zakelijke auto's met een verbrandingsmotor. Het idee daarachter was om bedrijven te dwingen volledig elektrisch te gaan rijden. Henk Vermeer (BBB) trekt daar nu een dikke streep doorheen.

Volgens Vermeer beperkt deze dwang de keuzevrijheid van werkgevers en werknemers, en leidt een te snelle elektrificatie tot enorme problemen voor het toch al overvolle stroomnet. Zijn eerste amendement regelt dan ook dat de hele pseudo-eindheffing — inclusief alle bijbehorende aanpassingen voor 2027 — integraal uit de wet wordt geschrapt.

Wegblijven pseudo-eindheffing voor goedkoper tanken!

Normaal gesproken kost het afschaffen van een belasting de schatkist geld, maar in dit geval rekent de BBB precies andersom. Als de pseudo-eindheffing vervalt, stappen minder leaserijders over op EV's. Omdat er daardoor meer brandstofauto's op de weg blijven, loopt de overheid minder bpm- en accijnsinkomsten mis dan eerder was begroot. Kortom: het Rijk houdt geld over door de belasting niet in te voeren.

Met zijn tweede amendement sluist Vermeer die meevaller direct door naar een accijnsverlaging op brandstof. Hoe ziet dat er dan uit? De benzineaccijns gaat negen jaar lang omlaag. Het voordeel varieert van 1,25 cent per liter in 2027 tot maar liefst 3,49 cent per liter in 2028. Daarnaast wil de BBB dat de jaarlijkse inflatie-indexatie op benzine vanaf 2027 vervalt. Wat diesel betreft, dalen de accijns tot en met 2030 met 0,94 cent tot 2,62 cent per liter, ook zonder tussentijdse indexactie. Let op: dit zijn kale accijnsbedragen; met de 21 procent btw erbij scheelt dat aan de pomp dus nog net iets meer per liter.

Hoe nu verder?

Brancheorganisatie BOVAG reageert enthousiast en prijst dat politieke partijen de enorme administratieve lasten en onuitvoerbaarheid van de pseudo-eindheffing serieus nemen. Vandaag (donderdag 12 november) stemt de Tweede Kamer over het Belastingplan en de ingediende amendementen. Dan wordt duidelijk of er een Kamermeerderheid is voor dit dubbelplan van de BBB (of eventueel voor het alternatieve voorstel van de SGP en JA21). Daarna moet ook de Eerste Kamer er nog een klap op geven. Ik vrees echter dat ze in Den Haag vandaag wat anders aan hun hoofd hebben: blijft dit kabinet wel bestaan?

Hoofdfoto: Audi SQ7 gespot door hhitalia

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