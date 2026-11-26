Goed nieuws! Het gat dat de uitgaande Range Rover Evoque en Velar achterlaten, wordt begin volgend jaar alweer opgevuld. Tenminste, zo doet Jaguar Land Rover het lijken, want eigenlijk vult de Range Rover GT die als eerste komt in 2027 een gat dat helemaal nog niet in de line-up van de autobouwer bestond.

Begin deze maand liet Range Rover weten dat het voortaan geen semi-rijke lui meer in de showrooms wenste te ontvangen. De instapmodellen van het merk werden namelijk uitgezwaaid, waardoor de vanafprijs van een beetje Range naar ruim boven een ton stijgt. Allemaal onderdeel van de nieuwe merkpositionering in de hogere prijsklasse. Toch is er ook nog een beetje goed nieuws voor de iets minder welvarende personen onder ons, want vanaf begin volgend jaar komt er een relatief goedkope Range Rover GT aan de onderkant van de prijslijst bij.

'Een gepast moment'

We hebben het hier over enkel de elektrische variant. De EV is namelijk de eerste van de GT's die geïntroduceerd zal worden, liet CFO Richard Molyneux van JLR weten tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. Op een later moment zullen daar ook nog hybride-varianten bij moeten komen. Helaas laat de financiële man over die planning nog maar weinig los. Meer dan 'op een gepast moment' vertelde hij niet.

Qua positionering is inmiddels wel duidelijk dat de GT onder de volledig elektrische Range Rover komt te staan. Maar de afstand tussen de twee zal erg beperkt blijven, stelt Molyneux. Aangezien de Range Rover electric nu voor net geen 125k in de boeken staat, betekent dat de gemiddelde prijs van een Range aanzienlijk zal stijgen. Zeker aangezien je nu voor net geen 70.000 euro al een Evoque kunt rijden.

Een dubbele gok

Daarnaast is het beginnen met de elektrische variant van de GT een dubbele gok. Het is immers nog niet duidelijk of de markt zit te wachten op een elektrische Range Rover, laat staan of het een lagere en anders ogend model van het merk accepteert. Aan de andere kant geeft JLR aan dat de vraag naar de zoemende Range Rover best lekker gaat. Het zou volgens eigen zeggen al meer dan 5.000 orders in de boeken hebben staan.

Helaas deed Molyneux naast zijn nogal ruime planning niets uit de doeken over de GT. We weten dus nog steeds niet over de elektrische aandrijflijn en of deze ook maar in enig opzicht vergelijkbaar zal zijn met de specificaties van de Range Rover Electric. Het zou ook zomaar kunnen dat de GT veel meer gaat lijken op de Jaguar Type 01. Qua interieur zien we namelijk zeker de nodige gelijkenissen.