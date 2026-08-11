De RDW zou eerst eigen problemen moeten oplossen, voor anderen ermee op te zadelen

In de basis is het idee van de RDW om terugroepacties een soort van verplicht te maken, heel goed. Het zou de veiligheid op het Nederlandse asfalt ten goede komen. Maar in de praktijk is het allerminst handig. Waarom niet? Dat zal ik u eens haarfijn uitleggen.

Na het lezen van de uitspraak van directeur Jantina Woudstra van de RDW die zegt dat de instantie mijn auto gaat afkeuren als ik weiger een terugroepactie uit te laten voeren, schoot mijn koffie bijna het verkeerde keelgat in. Waarom? Omdat ik een openstaande terugroepactie op mijn BMW X1 heb staan. Ik heb een potentieel gevaarlijke airbag die mij zo hard kan verwonden bij een crash, dat ik er dood aan kan gaan. Dat wetende ga je toch wat voorzichtiger rijden.

Ik weet van niks

Het punt is alleen dat ik er eigenlijk niet van had kunnen weten, ware het niet dat toevallig zelf een kentekencheck deed. Ik heb nog geen brief van de importeur gehad en ook is de radiostilte vanuit de RDW oorverdovend. Als het allemaal zo belangrijk is dat ik die terugroepactie laat uitvoeren, had me dan even een belletje gegeven. Een whatsappje is ook prima. Of een mailtje? Dat is wel zo modern en goedkoper dan het sturen van een brief die blijkbaar niet aankomt.

Nu ben ik overigens de beroerdste niet en laat ik het euvel netjes verhelpen. Kost me niets en zo kom ik nog eens bij de BMW-dealer over de vloer om eens te kijken wat voor leuks ze hebben staan. Waar het om draait is dat de informatievoorziening rondom dit soort gebreken, die soms niet meer zijn dan slecht functionerend knopje, dusdanig slecht op orde is, dat het ongeoorloofd is om de consequenties ervan bij de eindgebruiker neer te leggen.

Het dodelijk gevaarlijke stuur

Mevrouw Woudstra heeft natuurlijk wel een punt als ze aanstuurt op het feit dat autofabrikanten hierin ook nog wel een tandje bij kunnen zetten. In mijn geval zijn zowel de RDW als BMW al veel langer op de hoogte van het euvel en heeft de lokale dealer zeker weten mijn contactgegevens. Ik heb immers meerdere BMW's gehad en ben met meerdere terugroepacties allemaal op dezelfde plek geweest om de problemen te laten verhelpen. Kortom, ze weten waar ze me kunnen vinden.

RDW en BMW weten al maanden van het probleem

In mijn geval is het allemaal extra raar, want blijkbaar speelt het euvel met de airbag voor mijn specifieke auto al veel langer. Als ik dan na een paar maanden nog geen reactie heb gegeven op het verzoek om een reparatie uit te laten voeren, omdat de verzonden brief uit de tas van de postbode is gewaaid, dan zouden er bij zowel de RDW als de importeur wat belletjes moeten afgaan. Het gaat immers om verkeersveiligheid en in dit geval zelfs levensgevaar. Maar toch blijft ook dat uit.

Kortom, het voelt voor mij vooral alsof de RDW de verantwoordelijkheid voor de eigen problemen wil verschuiven naar mij, de welwillende automobilist die alleen niet vakkundig genoeg op de hoogte wordt gebracht. Het is een beetje als die vriend die meent je vertelt te hebben over zijn feest, maar dit nooit gedaan heeft en je vervolgens een tikkie stuurt voor de inkoop van bier en bbq-vlees die hij voor je gekocht heeft en nu moest weggooien, omdat je niet kwam opdagen. Hij had even moeten checken of je z'n uitnodiging wel had gekregen voordat hij naar de supermarkt ging.

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