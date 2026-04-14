Nog een stap dichterbij een verbruik van 2 liter per 100 km zonder laden

Alle ballen op de BEV want dat is de toekomst! Toch? Niet helemaal. Uitgerekend het Chinese Geely, wat met meerdere elektrische merken de wereld probeert te veroveren, zet nog vol in op de verbrandingsmotor. De autogigant heeft nu, met hulp van en elektromotor, de thermische efficiëntie van een verbrandingsmotor bijna op 50 procent weten te krijgen.

Hete lucht

Voor de mensen die niet helemaal op de hoogte zijn: een gemiddelde verbrandingsmotor zonder elektrische hulpjes schopt het niet verder dan een thermische efficiëntie van 30 procent. Dat betekent dat 70 procent van de energie die je in het motorblok steekt, eruit verdwijnt als warme lucht. Zet er een elektromotor bij en dat getal daalt naar gemiddeld zo’n 60 procent (de efficiëntie stijgt daardoor met 10 procent).

Geely pronkt daarom nu met iets wat ze zelf de i-HEV noemen. Oftewel, de ‘intelligent-HEV’. Wat er dan zo intelligent aan het systeem is? AI, dat is er intelligent aan. Jup. ook hier komt kunstmatige intelligentie om de hoek kijken. Geely claimt dat het de laatste beetjes efficiëntie uit het half elektrische motorblok heeft weten te knijpen, omdat er een computer meekeek en leerde wat er beter kon.

Minder dan 4 liter per 100 km

Waar kom je dan op uit? Op een thermische efficiëntie van 48,41 procent. Een mooi cijfer dat niet zo heel veel zegt totdat je het vertaalt naar verbruikscijfers. Volgens Geely verbruikt dit 1,5 liter blok 3,98 liter per 100 kilometer. Dat is wel volgens de optimistische WLTC-meetmethode.

Dat klinkt best indrukwekkend, maar de rek is er nog lang niet uit. Naast Geely richten ook Chery en Changan zich meer op de doorontwikkeling van de HEV, waarbij er al wordt gesproken over een doelstelling van 2 tot 3 liter per 100 km onder bepaalde condities.