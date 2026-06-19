Nederlandse autodealers zien winstdaling van 24 procent

Het gaat niet zo heel lekker bij autoverkopend Nederland. Brancheorganisatie BOVAG meldt namelijk dat ze te maken hebben met zowel een terugloop in de omzet, als in de winst. Een uitweg in het verhogen van marges op tweedehands elektrische auto's lijkt ook uitgespeeld te zijn.

Het duurde even, maar dan heb je ook wat. Of eigenlijk niet, als het om de inkomsten van Nederlandse autoverkopers gaat. De cijfers geven namelijk vooral pijn aan. De omzet liep over de eerste drie maanden van dit jaar bij de gemiddelde autodealer terug met 1,6 procent naar 5.504.549 euro en winst stortte met bijna een kwart in naar 69.117 euro.

De vinger op de zere plek

De BOVAG legt al snel de vinger op de zere plek: de markt werkt niet mee. De verkoop van nieuwe auto's loopt al maanden achter elkaar terug, terwijl de investeringen van dealers, vooral in nieuw personeel, toenemen (+12,1 procent). Daarnaast is er sprake van een langere doorlooptijd van voorraadmodellen en een ietwat karige vergoeding vanuit merken voor garantiewerk.

Ook de occasionmarkt, waar het tot dusver nog redelijk goed ging, begint nu mee te doen in de trend. De tweedehands autoverkopers konden tot dusver het grote leed nog uitstellen door de prijzen van vooral elektrische auto's te verhogen en daarmee dus meer marge te pakken. Maar daar lijkt nu ook de rek uit. De verkoop hiervan daalde namelijk voor het eerst met ruwweg een procent. Een indicatie dat de marges niet verder opgerekt kunnen worden.

Geen makkelijke uitweg

De dealers zitten in een spagaat waar ze op korte termijn nog niet makkelijk uit lijken te kunnen komen. Zelf investeren ze meer in personeel, maar verkopen ze minder auto's en hebben ze meer garantiewerk wat slecht vergoed wordt. Daarnaast lijkt het erop dat de markt voorlopig niet substantieel zal verbeteren, wat volgens BOVAG maar een ding kan betekenen: "Dat vraagt om scherpe keuzes: beter voorraadbeheer, efficiëntere processen en meer grip op kosten."