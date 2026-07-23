De sluiting van de Merwedebrug is EEN GROTE GRAP!

Het dossier rondom de Merwedebrug verandert van een vervelende samenloop van omstandigheden in een bestuurlijke klucht. Nadat Rijkswaterstaat de 65 jaar oude oeververbinding van de A27 per direct sloot voor vrachtverkeer wegens verzwakt staal, stapelen de blunders zich op. En nu worden zelfs automobilisten geraakt!

Verbod zonder handhaving

RWS riep een rijverbod af voor vrachtwagens dat op 18 juli in ging. Het probleem: Rijkswaterstaat was er nog niet klaar voor, zo blijkt uit een artikel van BNR . Het handhaven bleek lastig. Zo waren er bijvoorbeeld nog geen borden die het verbod aangeven. Daarvoor moest weer eerst een verkeersbesluit worden genomen, waar weer tijd in gaat zitten. Nu staan er wel wat borden, maar niet genoeg. Daardoor kunnen overtreders bezwaar maken en zouden ze gelijk krijgen in de rechtbank.

Het gevolg? In de eerste dagen na de noodsluiting reden honderden vrachtwagens simpelweg over de gevaarlijke brug. Wat had Rijkswaterstaat daar aan kunnen doen? Nou, de handhaving regelen. Niet de politie maar buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) van RWS zijn hier verantwoordelijk voor.

Dit weekend, een week na de sluiting voor vrachtwagens, zouden de ANPR-camera’s klaar moeten zijn om kenteken te scannen en illegale truckers te spotten. Pas dan kan RWS boete uitschrijven. Wie daarna nog met een vrachtwagen over de brug rijdt, kan een boete van 500 euro krijgen.

© Foto: Rijkswaterstaat

Omrijden? Ho maar

Voor de transportsector, die de schade schat op circa 1,5 miljoen euro per dag, is de chaos compleet. Vervoerders die netjes de instructies opvolgen en de A27 mijden, belanden van de ene rotsituatie in de andere.

Rijkswaterstaat stuurt het omgereden vrachtverkeer namelijk rechtstreeks andere knelpunten. Chauffeurs die via de Moerdijkbrug (A16) omrijden, stuiten daar op geplande onderhoudswerkzaamheden tot 3 augustus waar rijstroken zijn afgekruist. Resultaat: tot een uur extra vertraging. Ook de Papendrechtsebrug (N3) is dicht vanwege groot onderhoud. Zelfs de secundaire omleidingsroute via de A59 wordt 's nachts dichtgegooid voor regulier asfaltonderhoud.

Transporteurs noemen de coördinatie van Rijkswaterstaat "lachwekkend". "Het voelt alsof we van de ene file en afsluiting naar de andere rijden. Het belangrijkste is dat we onze spullen op tijd bij de klant krijgen. Dat kost steeds meer tijd en werk’’, zegt de eigenaar van een transportbedrijf tegen Omroep Brabant .

Transportsector stapt naar de rechter?

Inmiddels onderzoekt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) juridische stappen wegens mogelijke nalatigheid van de overheid. Aangezien exact dezelfde Merwedebrug in 2016 ook al wekenlang dicht moest wegens haarscheuren, had Rijkswaterstaat tien jaar de tijd om de stalen constructie te monitoren of te vervangen. Dat we nu in exact dezelfde crisis belanden, bewijst dat het Nederlandse infrastructuurbeheer op zijn grondvesten wankelt.

© Foto: Rijkswaterstaat

Ook automobilisten zijn de klos

Tot overmaat van ramp mogen er de komende vier avonden, nachten en ochtenden ook minder auto’s over de brug rijden. Bij Omroep Rijnmond lezen we dat RWS steeds één rijstrook sluit om staalmonsters uit de boogconstructie te nemen om zo meer te weten te komen over de brug. Dit zijn de afsluitingen en hun tijden.

Donderdag 23 juli 21:15 uur - vrijdag 24 juli 05:00 uur: één rijstrook afgesloten in de richting Breda

Vrijdag 24 juli 22:30 uur - zaterdag 25 juli 08:00 uur: één rijstrook afgesloten in de richting Breda

Zaterdag 25 juli 22.30 uur - zondag 26 juli 08.00 uur: één rijstrook afgesloten in de richting Utrecht

Zondag 26 juli 21.15 uur tot maandag 27 juli 05.00 uur: één rijstrook afgesloten in de richting Utrecht

Daarnaast krijgen ook automobilisten te maken met files. Doordat omleidingsroutes vastlopen en vrachtwagens via omliggende provinciale wegen hun weg proberen te zoeken, slibben de A2, A15 en A16 tijdens de spitsen dicht. Blijf er dus gerust de komende tijd weg als je er niet hoeft te zijn.

Hoofdfoto ter illustratie: TVR Groen gespot door hhitalia

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