De snelste auto ter wereld breekt officieel door de grens van 500 km/u

Je zou bijna denken dat de mislukte poging om de magische snelheidsbarrière van 500 km/u te doorbreken met de Yangwang U9 Xtreme, een PR-stunt was. Een aanzetje tot iets waarvan men al lang wist dat al bereikt was. BYD deelt nu namelijk het heugelijke nieuws dat het snelheidsrecord nu op 503,17 km/u op hun naam staat.

Eerder deze week was BYD zo eerlijk om de heftige crash van een Yangwang U9 Xtreme te tonen. Dit gebeurde tijdens een testsessie waarbij werd gekeken hoe de auto zich gedraagt als hij echt naar de 500 km/u gepushed zou worden. Door oneffenheden in de weg en andere omstandigheden, blijkt dat dus nogal wat onvoorspelbaar. Maar gelukkig liep het voor de coureur goed af. Die stapte zonder kleerscheuren uit. Iets waar de PR-afdeling van BYD waarschijnlijk heel blij mee was en dankbaar gebruikte om aan te tonen hoe veilig de auto kan zijn.

Snelheidsrecord op langste weg

En het delen van de crashbeelden is iets strategischer dan je zou denken, want op dat moment wist BYD/Yangwang al lang dat het snelheidsrecord was verbroken. Op 1 november klapte de Yangwang U9 Xtreme namelijk met 503,17 kilometer per uur over de Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road (E11) in Abu Dhabi. Opmerkelijk, want in tegenstelling tot de eerdere pogingen op een afgesloten testbaan, is dit een openbare weg (die voor de recordpoging was afgesloten en geprepareerd).













De keuze voor de E11 is hoogst waarschijnlijk gemaakt, omdat daarmee Abu Dhabi ook weer even in de kijker gespeeld kon worden. Daarnaast is het ook een prima stuk asfalt, aangezien het met ongeveer 558,4 kilometer de langste weg in de Verenigde Arabische Emiraten is. Genoeg ruimte dus om een recordpoging op te doen. En om even in perspectief te stellen hoeveel kilometer er nodig kan zijn om de belachelijke snelheid te halen: op de top legde de U9 Xtreme bijna 140 meter per seconde af.

Alles is extreem

De Yangwang U9 Xtreme is letterlijk een extreme auto. Hij heeft een 1200 volt-accustructuur waarmee hij vier elektromotoren van zo belachelijk veel energie voorziet dat ze 3.017 pk produceren en een toerental van 30.000 tpm kunnen halen. Alles in de auto is geoptimaliseerd voor het halen van de topsnelheid, waaronder dus ook speciaal voor de auto ontwikkeld rubber dat niet explodeert op zulke snelheden. Mocht je er een willen, dan moet je snel aankloppen bij BYD. Er worden er namelijk maar 30 van gemaakt die elk 2,4 miljoen euro moeten kosten.

























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