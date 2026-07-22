Nissan gooit de Nismo-badge nu helemaal te grabbel

De Nissan Leaf was altijd een geitenwollensokkenauto pur sang. Toch lanceert Nissan vandaag de Leaf Nismo. En dit is al de tweede generatie, want van de vorige Leaf was er ook al een Nismo-variant. Maar het kan zijn dat die auto volledig aan je voorbij is gegaan, want die werd alleen in Japan geleverd.

Voor het geval je het gemist had: er is inmiddels een nieuwe Nissan Leaf en dit is geen hatchback meer, maar een SUV met een aflopende daklijn. Hartstikke sportief natuurlijk, dus dat vraagt om een Nismo-versie. De Ariya Nismo was immers ook een doorslaand succes (kuch).

Geen extra pk’s

Sportieve EV’s moeten het meestal vooral hebben van hun extra vermogen, maar verrassend genoeg heeft de Leaf Nismo juist geen extra pk’s. De Nismo is gewoon verkrijgbaar met de standaard motorisering van 177 en 217 pk. Dat lees je goed: Nissan plakt een Nismo-badge op een crossover met 177 pk.











Wat is er dan wel anders? De Leaf Nismo krijgt aangepaste veren, schokdempers en stabilisatorstangen voor een betere wegligging. Eerlijk is eerlijk: een goed onderstel kan meer doen voor een auto dan meer vermogen. Maar het blijft toch een beetje lullig als je met je Nismo een stoplichtsprintje verliest van de eerste de beste Skoda Enyaq.

Ducktail

Alhoewel de technische aanpassingen vrij subtiel zijn, heeft Nissan wel alles uit de kast getrokken voor het uiterlijk. De Leaf Nismo heeft een imposante ducktail, een voorspoiler, sportieve bumpers, 19 inch Enkei-velgen, striping op de motorkap en rode accenten. Ook vanbinnen heerst een sportief sfeertje, met heuse Recaro-sportstoelen, een 12-uursmarkering op het stuur en nog meer rode accenten.

De gloednieuwe Leaf Nismo wordt gelanceerd in Japan en zal daar waarschijnlijk blijven ook, net als de vorige generatie. De Ariya Nismo is overigens wel in Nederland geleverd, maar we hebben de indruk dat er daar bijzonder weinig van verkocht zijn.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover