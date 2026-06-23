De Stellantis van China komt met een vreemde EV naar Nederland

Begint Geely al een bekende naam te worden of herken je het bedrijf beter als ‘het moederbedrijf van Volvo’? De autogigant uit China heeft het een tijdje terug nog wat ingewikkelder gemaakt. Naast de auto’s van Volvo, Lynk & Co, Polestar en ga zo maar door op de Geely-platformen komen er ook auto’s met de naam Geely. Na de E5 volgt nu de kleinere Geely E2.

Dat je nu een auto kunt kopen die simpelweg 'Geely E2' heet, is eigenlijk best bijzonder. Het is alsof je naar de dealer loopt en een auto koopt die de 'Stellantis E2' heet. Hoe dan ook: het nieuws van vandaag is dat je de Geely E2 ergens na de zomer ook in Nederland kunt kopen.

Wat is het?

Geely noemt de E2 zelf een ‘’ruime familieauto’’, maar ook een "compacte hatchback". Als we naar de harde cijfers kijken, zit hij in een niemandsland. De auto is 4,1 meter lang, 1,8 meter breed, 1,58 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,65 meter. Het is dus een compacte B-segmenter met de wielbasis van een C-segmenter.

Dankzij die wielbasis belooft de binnenruimte erg gul te zijn. Achterin vind je een bagageruimte van 375 liter (uitbreidbaar tot 1.320 liter) en er is een frunk van 70 liter. De Geely E2 weegt tussen de 1.290 en 1.365 kilo, wat voor een EV aan de lichte kant is. Da’s dan weer gunstig voor de wegenbelasting (tenminste, als de regels blijven zoals ze nu zijn ).

Geen bijster grote actieradius

Met zijn afmetingen moet hij zich dus gaan meten aan auto’s als de Renault 5 en Volkswagen ID. Cross. Qua actieradius zal de Geely het lastig krijgen. Een LFP-batterijpakket levert 252 kilometer rijbereik in de E2 Max en 345 kilometer in de Pro- en Ultra-uitvoering. Dat doen de concurrenten toch net wat beter. Cijfers over het vermogen, sprintsnelheid en opladen laat Geely nog achterwege.

Op het gebied van rijgedrag verwachten we al niet veel spannends bij dit soort auto’s en al helemaal niet bij de Chinese modellen. De Geely E2 krijgt dan ook een multilink achterwielophanging en meer weten we er niet over. Binnenin gooit hij hogere ogen met een groot 14,6-inch scherm, stoelverwarming en in de leukere varianten een 540-graden camera.

De olifant in de kamer: Wat kost dat?

Een compacte EV met acceptabele specs, een gigantisch moederbedrijf achter zich en een prima uitrusting: dit valt of staat bij de prijs. En dat is nou net de informatie die Geely op dit moment nog niet deelt. Als de E2 de markt wil opschudden, zal hij serieus moeten concurreren met auto's zoals de BYD Dolphin. In andere markten buiten Europa wordt de E2 in de markt gezet als een absolute prijspakker. Of dat in Nederland ook gaat lukken, moeten we na de zomer gaan zien.