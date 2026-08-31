BMW iX3, Volvo EX60 en Mercedes GLC: wie wint de EV-wedstrijd?

Je kan het eigenlijk al raden

Je kan het eigenlijk al raden

Je kan het eigenlijk al raden

Wie denkt dat alle elektrische SUV's ondertussen volgens hetzelfde recept worden gebouwd, je weet wel: mega accu, enorm scherm en een piepje voor werkelijk iedere denkbare situatie, heeft deze drie nog niet naast elkaar gezet. Auto Express deed dat wel en zette de nieuwe BMW iX3, Volvo EX60 en elektrische Mercedes-Benz GLC tegenover elkaar. Alle drie behoren ze tot de nieuwste generatie EV's, maar welke biedt uiteindelijk het beste totaalpakket?

Bereik en laden: de cijfers liegen niet

Op papier heeft de BMW iX3 50 xDrive alvast een hele sterke uitgangspositie. Met een bruikbare accucapaciteit van 108,7 kWh heeft hij de grootste batterij van het stel en ook het hoogste WLTP-bereik: 792 kilometer. De Volvo EX60 P10 AWD komt tot 648 kilometer, terwijl de Mercedes-Benz GLC 400 4Matic Electric 637 kilometer opgeeft.

Ook tijdens de verbruikstest blijkt de BMW erg efficiënt. De iX3 kwam uit op een theoretisch bereik van 689 kilometer. De Mercedes volgt met 570 kilometer en de Volvo haalt 517 kilometer. Vooral voor de Volvo is dat wel een beetje een tegenvaller, want met 503 pk heeft hij echt zat vermogen om de horizon sneller te bereiken, maar blijkbaar niet zonder onderweg behoorlijk wat elektronen op te eten. Zonde!

Ook bij de laadpaal doet de BMW het lekker. De maximale laadsnelheid bedraagt 400 kW, tegenover 370 kW voor de Volvo en 330 kW voor de Mercedes. De iX3 lijkt dus wederom te hebben besloten dat range anxiety niet bij BMW past.

Comfort tegen rijplezier

Toch draait een goede elektrische SUV natuurlijk niet alleen om sukkelige cijfertjes. De Volvo EX60 zet vooral in op comfort. Hij is volgens de test bijzonder stil, heeft zoals je gewend bent van Volvo uitstekende stoelen en biedt de meest ontspannen rijervaring van de drie. Ideaal voor mensen die onderweg vooral geen zin hebben om herinnerd te worden aan het feit dat ze daadwerkelijk aan het rijden zijn.

De Mercedes GLC zit daar dan weer een beetje tussenin. Hij is lekker ruim, comfortabel en beschikt over een gigantisch 39,1-inch scherm. Ook de grote frunk is mooi meegenomen. Dankzij luchtvering en vierwielsturing probeert Mercedes van de GLC een soort alleskunner te maken, al moet hij daarvoor wel constant 2.645 kilo meeslepen.

De BMW kiest weer voor een iets andere aanpak. De iX3 is niet de meest comfortabele of ruimste van het trio, maar rijdt volgens de test wel het leukst. Hij voelt natuurlijk aan en heeft zelfs iets van het vertrouwde BMW-karakter, ondanks alle accu's en elektronica.

Eén winnaar, maar drie heel verschillende auto's

Wie o wie gaat er met de EV-trofee naar huis?

De Volvo EX60 is de keuze voor wie comfort en rust het belangrijkst vindt. De Mercedes GLC is een complete en luxe alleskunner. Maar wie alles bij elkaar optelt - bereik, efficiëntie, laden en rijplezier - komt uiteindelijk bij de BMW iX3 uit. Wie had dat verwacht?

Dat maakt deze vergelijking vooral interessant omdat de drie auto's ondanks hun vergelijkbare positionering wel echt compleet verschillend zijn. Volvo bouwt een soort rijdende wellnessruimte, Mercedes stopt er natuurlijk zo veel mogelijk luxe en techniek in en BMW probeert vooral te bewijzen dat een elektrische SUV nog steeds als een BMW kan rijden.

En dat laatste lijkt best goed te werken.

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