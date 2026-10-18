De techniek achter de Tesla Roadster: zo werken de raketten en het zuigsysteem

Tesla heeft het voor elkaar gekregen: de nieuwe Roadster tonen en de wereld versteld doen staan door hem te laten vliegen. Hoe kan het dat de Tesla Roadster zichzelf kan vastzuigen aan de ondergrond en hoe werken de raketten?

Het zuigsysteem: ondersteboven rijden

Op alle versies van de nieuwe Roadster zit het ‘Multi-Mode Suction-syteem’. Net als eerder werd gedaan bij de Brabham BT46B Formule 1-auto, de GMA T.50 en McMurtry Spéirling gebruikt Tesla het ‘fan-car’ principe.

Aan de achterzijde bevinden zich vier ventilatoren. Dit zijn zwaardere, opgewaardeerde uitvoeringen van de hoogspanningscompressormotoren die Tesla normaal gebruikt voor zijn warmtepompen (die leveren 12 kW). De ventilatoren zuigen de lucht onder de bodemplaat weg, waardoor er een lagedrukgebied onder de auto ontstaat en de bodem zich letterlijk aan het asfalt vastzuigt.

Bij lage snelheden zuigt de auto zich maximaal vast. Volgens Lars Moravy, hoofd voertuigontwikkeling bij Tesla, genereert het systeem vanaf stilstand al ruim 2G aan neerwaartse druk in bochten. Bij hoge snelheden openen speciale kleppen aan de voor- en achterzijde juist, om een optimale luchtstroom onder de auto te creëren.

Volgens Tesla levert het zuigsysteem zoveel constante druk dat de Roadster theoretisch stilstaand ondersteboven aan een plafond kan blijven kleven. Maar ook op tempo helpt het zuigsysteem. In de Thrust-uitvoering (de middelste tussen de Performance en Rocket met stuwraketten) schiet de Tesla in minder dan een seconde van 0 naar 96 km/u (0-60 mph).

De raketten van de Tesla Roadster Rocket

Als het vacuümsysteem nog niet gestoord genoeg is, voegt de gelimiteerde Rocket-uitvoering daar nog een dosis ruimtevaarttechnologie aan toe. Om de salto's en 'sprongen' uit te voeren, gebruikt Tesla cold-gas thruster-systeem uit de koker van SpaceX, oftewel koudegasraketten.

Wat is een koudegasraket?

Je hebt die term veel voorbij zien komen bij Roadster-berichten, maar wat is zo’n raket nou? Wat je in ieder geval moet weten, is dat het grote voordeel is dat deze raket geen brandstof nodig om stuwkracht te leveren. Dat komt door de werking. In plaats van een chemische explosie of verbranding, maakt deze motor puur gebruik van de expansie (het ontsnappen) van een gas dat onder hoge druk staat. Je moet het zien als een opgeblazen ballon die je loslaat zonder de tuit dicht te knopen. Het ontsnappen van de lucht duwt de ballon hard vooruit.

De raket bestaat uit vier onderdelen: de opslagtank, regelventiel, straalpijp en leidingwerk. Zodra het ventiel open gaat, spuit het samengeperste gas met hoge snelheid door de straalpijp naar buiten. Volgens de wet van actie en reactie (de derde wet van Newton) krijgt de raket hierdoor een duw in de tegenovergestelde richting.

De stuwraketten in de Tesla

In de EV met de raketten moest er plek gemaakt worden voor het raketsysteem. Daarom vervalt de passagiersstoel. In de cabine liggen twee gigantische met koolstofvezel omwikkelde drukvaten met een capaciteit van 600 liter, die samen maar liefst 250 kilo aan gecomprimeerde lucht vasthouden. Tanken hoeft niet: De compressoren van de auto pompen de tanks na gebruik zelf weer op. Rondom het exterieur van de auto bevinden zich 10 strategisch geplaatste nozzles (spuitmonden). Je ziet er bijvoorbeeld een stel zitten op de achterkant.

Voor de duidelijkheid: de Tesla Roadster Rocket met de raketten ga je nooit op de openbare weg zien. Alleen de basisversie is bedoeld om kentekenplaten te krijgen, de Thrust is de circuitauto en de Rocket, tja die moet je maar op eigen terrein gebruiken en er Youtube-video’s over maken. Maar goed: Tesla heeft wel weer wat laten zien waar we het over hebben.

Bron: Car and Driver

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