Deze Tesla is de efficiënte EV ooit, maar echt bruikbaar is hij niet

Ja, we weten het. Tesla en de beloftes die het maakt zijn dingen waar we niet meer in moeten trappen. Maar wacht even voor je nu gelijk afhaakt, want het is deze keer niet de fameuze leugenaar Elon Musk die dingen roept. Het is een van de topengineers van het bedrijf.

De efficiëntste EV ooit

Hoewel het best wel verfrissend is om een keer niet de microfoon aan de heer Musk te hoeven geven, zijn de claims van Lars Moravy, vice president van vehicle engineering, bijna net zo ongeloofwaardig als die van zijn baas. Beste Lars komt er met twee gestrekte benen in en claimt dat zijn team het voor elkaar heeft gekregen om de Tesla Cybercab de efficiëntste EV ooit te maken.

Waar hebben we het dan over? Volgens Moravy haalt de stuurloze taxi een efficiëntie van 103 Wh per kilometer. Oftewel 9,7 kilometer per kWh. Of 10,3 kWh per 100 kilometer. Dat is best een verschil in vergelijking met de meest efficiënte auto van het moment: de Lucid Air Pure die het niet verder schopt dan 11,8 kWh per 100 km, of 8,5 km per kWh of 118 Wh per km.

Bewijs?

Er is alleen nog wel een puntje. Moravy mag dan wel hardop zeggen dat de Cybercab "officieel de efficiëntste elektrische auto die ooit is gecertificeerd" is, hij kan er nog geen officiële certificeren van tonen. Hij heeft zijn claim tot op heden nog niet onderbouwd met testresultaten van de WLTP of de Amerikaanse EPA. Kortom, we moeten de man op zijn woord geloven. En laat dat nu juist iets zijn wat bij Tesla een dingetje kan zijn.

Maar toch valt er iets voor de claims te zeggen. Het is niet de eerste keer dat er op gestuurd wordt dat de Cybercab heel efficient is. Eerder liet designbaas Franz van Holzhousen ook al vallen dat ze verwachten dat de auto met een accupakket van 50 kWh een actieradius van 483 kilometer zou moeten kunnen halen.

Belangrijke optimalisatie voor een taxi

Ook zou de Cybercab gebouwd zijn om zo licht mogelijk te zijn. Het feit dat stuur en pedalen missen, scheelt natuurlijk aanzienlijk in gewicht. Daarnaast zijn er maar twee stoelen te vinden, en mist dus een zware achterbank. Maar ook de materialen waaruit de auto wordt opgetrokken zijn zo licht (en goedkoop) mogelijk.

Al deze dingen dragen bij aan de optimale inzetbaarheid als taxi. Als de auto zo efficient mogelijk is, komt hij verder op een lading en hoeft hij minder aan een lader te staan. Dat betekent meer inzetbaarheid en meer omzet in plaats van laadkosten. Nu alleen dat lastige Full Self-Driving nog tackelen.