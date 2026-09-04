De Tesla Cybercab is hier: EV zonder stuur of pedalen gaat de straat op

Vannacht zijn de toekomstgedachten van voorheen werkelijkheid geworden. Tesla heeft in Austin officieel de productieversie van de zelfrijdende Cybercab gepresenteerd.

Het is de allereerste speciaal gebouwde, volledig zelfrijdende auto ter wereld die de weg op gaat zonder enige vorm van handmatige bediening: geen stuur, geen gaspedaal en geen rempedaal. Bezoekers van het lanceringsevenement konden via de vernieuwde Tesla Robotaxi-app al direct een ritje boeken. De auto pikte de passagiers op en bracht hen zelfstandig naar elke gewenste locatie binnen Austin.

De harde cijfers

De tweedeurs, tweezits Cybercab is vanaf de allereerste schets ontworpen als een pur sang autonoom voertuig. Je stapt in via een van de twee vlinderdeuren. Met een hoogte van slechts 1,41 meter en een breedte van 1,75 meter staat de Cybercab vrij laag op de wielen, ondersteund door een bodemvrijheid van 14,5 centimeter. De instap is met een hoogte van 42 centimeter zeer laagdrempelig.

In de cabine is genoeg ruimte. De twee passagiers hebben de beschikking over ruim een meter beenruimte en 97 centimeter hoofdruimte. Je vindt er enkel twee comfortabele stoelen die tot 35 graden achterover kunnen leunen, een touchscreen, bekerhouders en knoppen voor de stoelbediening en de airco.Voor noodgevallen is er in het dak een fysieke stopknop geplaatst om het voertuig direct aan de kant te laten zetten, en zit er een mechanische hendel om het portier te openen.

Omdat niemand aan boord op het verkeer hoeft te letten, zet Tesla volledig in op entertainment. Je kunt in 4K films en series streamen, gamen in de Arcade-omgeving die draait op de Unreal Engine van Epic Games en apps gebruiken. Zodra de rit voorbij is, wist het systeem automatisch al je inloggegevens.

Verder meet de kofferbak een flinke 572 liter (maximaal 100 kg belading). Volgens Tesla passen daar moeiteloos twee ingecheckte koffers plus twee stuks handbagage in, óf één grote opgevouwen kinderwagen gecombineerd met een kleine rolstoel. Een frunk ontbreekt.

Ritten open voor het publiek

Met het uitrollen van de Cybercab voegt Tesla het model toe aan zijn bestaande Robotaxi-netwerk, dat tot nu toe voornamelijk draaide op aangepaste Model Y's. Gebruikers in de app kunnen nu simpelweg kiezen welk type voertuig ze willen bestellen. Uit overheidsgegevens blijkt dat Tesla in Texas inmiddels tientallen Cybercabs heeft geregistreerd om de vloot snel uit te breiden.

De zelfrijdende Tesla vertrouwt op een netwerk van negen camera's. Aan de buitenkant zitten acht lenzen gemonteerd: boven de grille, boven de achterkentekenplaat, in de deurstijlen, op de voorspatborden en twee stuks bovenaan de voorruit. De negende camera kijkt in het interieur. Zodra die actief is, verschijnt er een groene indicator op het scherm. Deze interieurcamera scant de cabine tussen de ritten door automatisch op achtergebleven spullen of vuil.

Ondertussen kijkt het Amerikaanse verkeersveiligheidsagentschap (NHTSA) nauwlettend mee. Omdat het voertuig niet voldoet aan de traditionele inrichtingseisen voor auto's (vanwege het ontbreken van een stuur en pedalen), is het veiligheidsagentschap een evaluatie gestart.

Einde van zelf autorijden?

Hoewel concrete prijzen en leverdata nog niet formeel zijn vastgelegd, mikt Tesla op een richtprijs rond de 25.000 tot 30.000 dollar per auto. Daarmee zet het merk een belangrijke stap in het realiseren van zijn langgekoesterde droom van betaalbaar, volledig autonoom vervoer.

Het voelt als een dolk in de rug van autoliefhebbers. De middelen die autorijden zo leuk maken, zijn letterlijk geamputeerd. Het is alsof we tegen voetbalfans moeten zeggen: vanaf nu spelen op de amateurvelden alleen nog robots tegen elkaar die later ook het professionele voetbal overnemen. Vreemd genoeg moeten we maar hopen dat deze robotaxi met net zoveel gezeik te maken krijgt als zijn autonome voorgangers. Want als dit wel goed werkt, is dit dan het begin van het einde van zelf autorijden?

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