De Tesla Model S en Model X Signature is voor de echte Tesla-fans

Dat de dag nog mocht komen: twee zeer gelimiteerde moderne Tesla’s in plaats van de massamodellen waar het merk bekend om staat. Tesla bewijst toch nog een beetje een automerk te zijn. Musk en de zijnen volgen de traditie om bij een afscheid van een model er een speciale laatste versie van te bouwen.

Op die manier zijn de Tesla Model S Signature en Tesla Model X Signature tot stand gekomen. Met allerlei spannende extraatjes en gouden details hoopt Tesla nog één keer haar trouwste fans te verleiden om een Model S of X te kopen voor het te laat is. Er komen namelijk maar 350 speciale auto’s (250 Model S’en, 100 Model X’en) die alleen maar te koop zijn als je een uitnodiging hebt van Tesla. Klinkt bijna als Ferrari, nietwaar?

Tesla Model S en Model X Signature

Beide auto’s zijn altijd in Plaid-uitvoering met 1.020 pk dankzij een driemotorige elektro-aandrijflijn. In de Model S zit je hiermee na 2,1 seconden aan de 100, in de SUV na 2,6 seconden. De actieradius is respectievelijk ongeveer 605 en 560 kilometer. Ook de Siganture-modellen krijgen de omstreden yoke-stuurtjes.

De sedan en SUV voor de diehard Tesla-fans zijn goed herkenbaar. Vooral aan de gouden accenten die je links en rechts kunt zien. Denk aan de remklauwen, het Tesla-logo en een speciale Plaid-badge. Er zitten ook vrij puike 22-inch Machina Wheels onder de Model X en 21-inch Velarium Wheels onder de Model S. Vanbinnen gaat het Signature-thema verder op de dorpel, in de stoelen en het dashboard.

De naam ‘Signature’ en de lakkleur ‘Garnet Red’ zijn een verwijzing naar de eerdere Signature-uitvoeringen. Aan het begin van de Model S en Model X was er ook al zo’n rode Signature-versie. Toen was het de variant voor de allereerste kopers. Hiermee sluit Tesla dus het Model S en X-hoofdstuk af waarmee het allemaal begon.

Prijs

De 350 genodigden mogen nu bepalen of ze de laatste kans op een Model S of X Plaid willen nemen. Wie ingaat op het aanbod van de Tesla Model S of X Siganture mag tenminste 159.420 dollar aftikken. Die 420 zal er niet zonder reden zijn (begrijp je het mopje niet, Google straks even op ‘20 april feestdag’). Omgerekend naar euro’s betaal je iets meer dan 136.000 euro.