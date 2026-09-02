Renault verslaat de Tesla Model Y op het onderdeel dat écht telt

Wie op zoek is naar een elektrische gezinsauto zal ongetwijfeld ook een Tesla Model Y overwegen. Het is nu eenmaal een bekende EV binnen het segment. Maar wie kijkt naar actieradius kan nu echt niet meer om de vernieuwde Renault Scenic E-Tech heen.

Renault belooft een verbeterde actieradius tot 642 kilometer. Daarmee komt de Fransman verder dan de Tesla Model Y Long Range All-Wheel Drive, die maximaal 622 kilometer haalt.

Het Franse automerk heeft de elektrische Scenic niet compleet op zijn kop gezet. Het recept blijft grotendeels hetzelfde, maar onderhuids zijn er wel interessante verbeteringen doorgevoerd. Zo krijgt de versie met de 220 pk sterke elektromotor een nieuwe 89 kWh NMC-batterij. Daarmee stijgt dus die officiële actieradius naar maximaal 642 kilometer WLTP.

Dat is overigens niet het enige goede nieuws voor kilometervreters. Ook het snelladen is verbeterd. De Scenic kan met maximaal 150 kW laden en heeft nu zo’n 28 minuten nodig om van 15 naar 80 procent te komen. Dat is volgens Renault ongeveer 25 procent sneller dan voorheen. Het snelladen verzet de bakens niet met deze snelheden, maar het is nog altijd prima.

Renault kiest ook voor LFP

Wie niet per se honderden kilometers achter elkaar hoeft te rijden, krijgt later nog een alternatief. Renault introduceert namelijk een 67 kWh LFP-batterij die maximaal 467 kilometer ver komt. Die accu kan met maximaal 165 kW laden en heeft 24 minuten nodig om van 15 naar 80 procent te gaan.

Op technologisch gebied krijgt de Scenic eveneens een flinke update. Zo maakt Google Gemini zijn opwachting in het openR link-infotainmentsysteem. De AI-assistent moet natuurlijke gesprekken mogelijk maken en kan worden gebruikt om verschillende functies te bedienen of informatie op te vragen.

Ook de My Renault-app wordt vernieuwd. Daarmee kun je onder meer de laadstatus bekijken, een route voorbereiden en die vervolgens naar de auto sturen. Voor smartphones is er een nieuwe draadloze Qi2-lader, inclusief ondersteuning voor MagSafe bij geschikte iPhones. Hoezee!

Renault heeft daarnaast de rijhulpsystemen aangepakt. De adaptieve cruisecontrol behoort voortaan tot de standaarduitrusting. Active Driver Assist kan meerdere voertuigen tegelijkertijd volgen en moet daardoor eerder kunnen reageren wanneer bijvoorbeeld iemand invoegt of plotseling remt.

Praktische EV

Ja, hallo. We hebben het over een Franse gezinsauto. Dan moet je de hele huisraad kunnen meenemen op vakantie en dat is hier ook wel het geval hoor. De bagageruimte meet 545 liter en Renault biedt een nieuwe dubbele bagagebodem en verschillende opbergaccessoires aan. Zelfs een Aero Cargo Box voor de trekhaak behoort tot de mogelijkheden. Die voegt nog eens 310 liter toe.

Voor sommigen zal een Renault Scenic E-Tech wellicht minder sexy klinken dan een Tesla Model Y. Maar met 642 km bereik en al deze vernieuwingen hebben de Fransen dit product sterk verbeterd. En daarmee het overwegen zeker waard. Vernieuwde prijzen zijn door Renault niet genoemd.

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