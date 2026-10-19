Dit is waarom niemand ooit in de Tesla Roadster echt zal rijden

Dus jij dacht dat Elon Musk echt iets indrukwekkends heeft neergezet met de Tesla Roadster? Dan heb je maar gedeeltelijk ongelijk, want dit was blijkbaar nog maar het topje van de ijsberg. Het brein van de Tesla-CEO draait overuren, wat betekent dat hij weer is begonnen met het beloven van dingen.

Een paar dagen na de letterlijke lancering van de Tesla Roadster, begint het stof een beetje te zakken en de realiteit in te dalen. Dat betekent ook dat de eerste vraagtekens al bij de beloftes van Musk gezet worden. Zo kunnen we al betwijfelen of de productie wel in 2028 zal beginnen, want Tesla geeft bij de vooruitbestellingen aan dat het geen enkele zekerheid kan bieden over de daadwerkelijke levering van de springende EV. Daarnaast beginnen mensen al te twijfelen aan de echtheid van de stunts die zijn uitgevoerd. Zo zou het erop lijken dat het gewicht van de kickflippende Roadster niet overeenkomt met wat een dergelijke auto echt zou moeten wegen.

De Tesla Roadster weet het beter

Maar dat weerhoudt onze favoriete megalomane rijkaard er niet van om nog meer beloftes te doen over zijn nieuwste speeltje. Blijkbaar krijgt de auto namelijk zijn eigen bewustzijn en kan hij daarmee zijn eigen beslissingen maken. Gezien er nergens een fysieke verbinding is tussen stuur en voorwielen of pedalen en aandrijflijn, roept dat de vraag op of de bestuurder wel echt aan het besturen is. Wie zegt dat het bewustzijn van Tesla niet stiekem de overhand houdt?

Opmerkelijk genoeg kwam deze belofte voort uit de vraag of je nog wel zelf de controle hebt over de Roadster, aangezien alles by-wire gaat. De vraag was dus of de input van de bestuurder niet verstoord werd door de computer die tussen hem en de auto zat. Musks antwoord maakte de kwestie alleen maar erger.

Circuit met looping!

Maar er is ook goed nieuws, want als je de Roadster koopt en hem ook daadwerkelijk geleverd krijgt, wat op zich al onwaarschijnlijk lijkt, dan kan je hem rigoureus uittesten op het hoofdkwartier van Tesla in Texas. Volgens Musk zal daar namelijk een speciaal circuit met looping (die nog extremer is dan een Hotwhels-track) aangelegd worden.

Nu vragen wij ons vooral af of Porsche ook meeleest, want dit is natuurlijk overduidelijk hetgeen wat we wél willen. Niet zo'n saaie supercar met verbrandingsmotor en een 'on you own' knop die alle bemoeiende snufjes uitzet.

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