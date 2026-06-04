De Tomaso P72 is eindelijk af: dit kost de Italiaanse V8-supercar

Het heeft maar liefst zeven lange jaren geduurd, maar het legendarische, heropgestane Italiaanse merk De Tomaso heeft het allereerste productie-exemplaar van de P72 onthuld. Na eerdere studifoto’s zien we de beeldige Italiaan nu eindelijk eens in het echt.

Je kijkt hier naar de allereerste P72-klantenauto die de naam "Aurelian Night" heeft gekregen. De koper van dit allereerste exemplaar heeft smaak. De carrosserie is gespoten in een diep donkerblauwe tint die, afhankelijk van hoe het zonlicht erop valt, verandert in gitzwart. Als contrast is de supercar overladen met handgepolijste roségouden details. Je vindt het goud terug op de splitter, de luchtinlaten, de diffuser, buitenspiegels, velgen en als een dikke streep die over de motorkap, het dak en de achterklep loopt.

Stap in door de spectaculaire vlinderdeuren en je komt terecht in een interieur van Venetiaans blauw leer met wederom roségouden details. Maar het allerbelangrijkste: er is geen enkel digitaal scherm te bekennen. Geen overbodige infotainment, geen touchscreens, helemaal niks. De klokken op het dashboard zijn klassieke, mechanische meters met dikke, diamant-gepatroneerde metalen ringen. De absolute eyecatcher is het blootliggende schakelmechanisme van de handgeschakelde zesbak.

Italiaanse styling, Amerikaans hart

Onder de achterruit ligt geheel volgens traditie van het merk een grote Amerikaanse motor. De P72 maakt gebruik van de bekende 5.0-liter Coyote V8 van Ford. Echter is dit blok door tuninglegende Roush Performance volledig binnenstebuiten gekeerd. Dankzij versterkte gesmede zuigers en een custom Roots-type supercharger perst de V8 er nu 700 pk en 820 Nm aan koppel uit en stuurt de power naar de achterwielen. De rode lijn begint pas bij 7.500 tpm.









Roush heeft het uitlaatsysteem bovendien zo afgesteld dat je de typische 'whine' van de supercharger amper hoort; je krijgt puur die rauwe, ouderwetse V8-soundtrack via de hooggeplaatste uitlaattuiten. Verwacht trouwens geen knopjes op het stuur voor verschillende rijmodi; die zijn er simpelweg niet. Zelfs de drie-weg verstelbare push-rod ophanging moet je ouderwets met fysiek gereedschap aan de buitenkant van de auto handmatig afstellen.

De Tomaso gaat 72 van zulke P72’s bouwen die vast allemaal op maat gemaakt zullen zijn en net zo’n zwoele naam krijgen als deze Aurelian Night. De vanafprijs is een slordige 1,5 miljoen euro. De koper van deze "Aurelian Night" moet overigens nóg een klein beetje geduld hebben. De auto wordt het komende jaar eerst nog door De Tomaso tentoongesteld op exclusieve events wereldwijd, alvorens hij definitief in de privébezit verdwijnt.