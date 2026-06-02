De twee redenen waarom de F1-auto van Max Verstappen zo traag is

Waar Mercedes momenteel de lakens uitdeelt aan het front van het Formule 1-veld, moeten Max Verstappen en Isack Hadjar zich in alle bochten wringen om de nukkige Red Bull RB22 F1-auto op de weg te houden. Maar waar zitten nou de problemen van de F1-auto van Max Verstappen?

Formule 1-journalist Jon Noble van The Race legt het uit. Volgens Noble is het euvel simpel: de Red Bull heeft nog altijd last van overgewicht. Bronnen rondom het team melden dat de auto zoveel te zwaar is, dat het Red Bull puur op basis van natuurkunde zo’n twee tienden van een seconde per ronde kost.

Hoeveel overgewicht heeft de F1-auto van Verstappen?

Hoewel het team uit Milton Keynes niet exact wil loslaten hoeveel de auto boven het minimumgewicht van 768 kg zit, laat de rekensom van de data-analisten zich makkelijk maken. Een tijdverlies van 0,2 seconde staat in de Formule 1 gelijk aan ongeveer 6 tot 7 kilo overtollig gewicht.

Het probleem van een te zware auto gaat verder dan alleen puur tijdverlies op de rechte stukken. Als een auto namelijk onder het minimumgewicht zit, kan een team met ballast gaan schuiven. Door loodblokjes op strategische plekken te plaatsen, kun je het zwaartepunt en de balans van de auto perfectioneren, wat cruciaal is voor de bandenslijtage. Die luxe heeft Red Bull nu niet.

De RB22 is op dieet!

Het goede nieuws? Het is dit seizoen al weleens erger geweest. Tijdens de openingsfase van het kampioenschap woog de auto nóg meer, maar met de updates in Miami werd al de eerste massa weggesneden. Dat wierp direct zijn vruchten af met een podiumplek (P3) voor Verstappen in Canada. De échte grote afslankkuur staat gepland voor eind juni, wanneer het team traditioneel groots uitpakt tijdens de thuisrace in Oostenrijk.

Probleem 2: hobbels

Naast de kilo’s boven het minimumgewicht kampt de raceauto met nog een probleem: de balans op hobbelige banen en bij het rijden over kerbstones. De RB22 schijnt zo gevoelig te zijn voor kleine hoogteverschillen. Vertappen legt aan Motorsport.com uit waar dit door komt: ‘’Dat heeft ook te maken met de filosofie van de auto op dit moment, hoe je hem afstelt tussen de hobbels en de hoeveelheid downforce. Dat is nog niet helemaal optimaal. In Miami ging het wel wat beter, maar daar was het natuurlijk ook niet heel hobbelig. Dan is het voor ons iets makkelijker om de goede set-up te vinden."

Het slechte nieuws voor de Verstappen-fans: het team weet niet hoe ze dit moeten oplossen. Verstappen zegt: ‘’Wisten we maar waar het aan lag. Ik heb wel ideeën, maar daar gaan we nu mee aan de slag". RB-teambaas Laurent Mekies is wat hoopvoller. Hij denkt het probleem dit jaar nog opgelost kan worden en zegt: "Het is waarschijnlijk vrij eenvoudig om de problemen op te lossen, maar de auto tegelijkertijd langzamer te maken. Je wilt de problemen oplossen én rondetijd vinden. Dat maakt het een complexe kwestie."

''Nieuwe rug bestellen''

Wellicht krijgt Red Bull het zo voor elkaar om tijdens de gewichtsbesparingen ook direct de hobbelproblemen op te lossen. We moeten daar niet vanuit gaan, maar het kan natuurlijk wel. Verstappen kijkt in ieder geval minder enthousiast uit naar de GP van Monaco: ‘’Oh ja, dat wordt heel leuk. Ik denk dat ik een nieuwe rug ga bestellen!"