De ultieme Japanner staat gewoon op Marktplaats

Ja, meteen even rechtzetten. De ultieme Japanner is volledig subjectief. Wij vinden het de ultieme Japanner. Voordat we weer mensen tegen de schenen schoppen, daar hebben we geen zin in.

Maar over welke Japanner hebben we het dan? Over de Honda NSX natuurlijk En er staat er gewoon eentje op Marktplaats. Alleen is hij niet goedkoop. Maar daar komen we zo op. Eerst even resumeren wat de Honda NSX nou precies zo ultiem maakt.

Twee woorden, Ayrton Senna. De legendarische coureur (hij scheen bijna net zo goed te zijn als Max Verstappen) reed toentertijd voor McLaren Honda en als tegenprestatie voor zijn ongetwijfeld torenhoge salaris werd hij gevraagd zich te bemoeien met de ontwikkeling van de NSX. En je weet, als een legende zich ergens mee bemoeit, maakt het eigenlijk niet uit hoe goed het is. Het verhaal dekt de lading al.

Maar in dit geval is de auto ook gewoon goed. De 3.0 liter V6 met VTEC levert 274 pk en voldoet daarmee aan het herenakkoord dat de Japanse autofabrikanten ooit hebben gesloten om ook sportwagens niet meer dan 280 pk mee te geven. De motor van de NSX kon makkelijk méér aan, en daarom peuterden veel hobbyisten er met allerhande tuningkits extra pk’s uit.

Het ontwerp van de NSX is tamelijk uniek, maar ademt tegelijk ook heel erg de jaren negentig. Natuurlijk vallen de klapkoplampen meteen op. De cabine en voorruit zijn ver naar voren geplaatst, zodat de motor zo ver mogelijk vóór de achteras kon komen voor een optimale gewichtsverdeling. De lange achterkant, die een heuse kofferbak heeft, diende als aerodynamische stabilisator. Het motorblok ligt dwarsgeplaatst direct achter de stoelen.

Leuk feitje, de Honda-directie besloot vrij laat in de ontwikkelingsfase van de NSX dat het topmodel ook de VTEC-nieuwe techniek op zijn V6 moest krijgen. Door de toepassing van VTEC werd de motor iets groter van afmeting en daardoor paste hij net niet in de toch al krap bemeten motorruimte. De oplossing werd gevonden door het blok 5 graden achterover te kantelen. Dankzij VTEC draait het blok zonder morren maar liefst 8.000 toeren.

En zo een kun jij nu kopen. Op Marktplaats staat een rood exemplaar uit 1991. Het kenteken is uit 1995, maar dat klopt dus net niet, al is het ook al een oude letter-cijfercombinatie. Voor de nerds. Hij heeft 73.777 km op de klok staan en of hij goed is? Tja, dat weten we niet.

Dat heeft de verkopende partij niet in de advertentie gezet. Maar we zien op een foto condens uit de beide uitlaten komen, dus hij loopt in elk geval wel. En dan wacht je nu nog op de prijs. Die is niet mals, namelijk 112.950 euro' schoon aan de haak. Duur, maar het kan tegenwoordig nog veel gekker. Maar dat terzijde.

Maar daarvoor heb je wel een stukje automobiele geschiedenis waar de grote Ayrton Senna nog aan heeft meegewerkt.

Voor ons echt de ultieme Japanner. Wat vind jij?