De spirituele opvolger van de Alpina B5 is hier

Toen BMW in 2022 Alpina volledig opslokte, vroegen veel liefhebbers zich af of daarmee ook een stukje autogeschiedenis verloren zou gaan. Het antwoord blijkt voorlopig nee te zijn. De familie Bovensiepen, oprichters van Alpina, heeft namelijk een nieuw merk opgericht en presenteert na de Zagato nu zijn tweede model. Maak kennis met de Bovensiepen 05 GT. In principe gewoon een Alpina, alleen staat het niet op de achterkant.

De spirituele opvolger van de B5

De 05 GT is zoals je misschien al dacht gebaseerd op de BMW M5 Touring, maar krijgt uiteraard een uitgebreide make-over. Het ontwerp komt van voormalig BMW-designer Frank Stephenson en zorgt ervoor dat de auto precies doet wat een goede Alpina eigenlijk altijd wel deed: opvallen zonder de hele tent bij elkaar te schreeuwen.

Aan de voorkant vinden we een nieuwe bumper inclusief grilletje. Langs de flanken lopen aangepaste sideskirts en achteraan zitten een subtiele dakspoiler, een nieuwe bumper en vier titanium Akrapovič-uitlaten. Daarnaast monteert Bovensiepen speciaal ontwikkelde 21-inch gesmede velgen met Pirelli-banden. Wie niet beter weet, ziet gewoon een zeer lekkere M5 Touring. Wie wel beter weet, ziet iets veel gevaarlijkers.















Meer vermogen dan een M5

Onder de bescheiden carrosserie schuilt namelijk dezelfde plug-in hybride 4,4-liter biturbo V8 als in de BMW M5 Touring. Alleen vonden de Duitsers uit Buchloe 727 pk en 1.000 Nm blijkbaar een beetje tammetjes. Dankzij wat gegoochel in de software, een andere inlaat en dus dat titanium Akrapovič-uitlaatsysteem klimt het vermogen naar 800 pk en 1.100 Nm. Met die sappige cijfers knalt de 05 GT in minder dan 3,6 seconden naar 100 km/u en loopt hij door tot 305 km/u. Genoeg vermogen dus om lekker met het verkeer mee te komen. Naast het opgekrikte vermogen werd de ophanging ook nog aangepakt met Eibach-veren, nieuwe steunlagers en extra verstevigingen voor de carrosserie. Het resultaat moet meer Grand Tourer zijn dan circuitwapen, precies zoals Alpina het vroeger ook graag deed.







Niet goedkoop, wel bijzonder

Binnenin gaat het feestje gewoon lekker door. Bovensiepen bekleedt vrijwel alles met Lavalina-leer, afkomstig van speciaal geselecteerde boerderijen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië. Zelfs de standaarduitvoering krijgt al een met de hand afgewerkt stuurwiel en aluminium schakelpaddles. Voor wie echt helemaal gek wil gaan, is er een volledig Lavalina-interieur beschikbaar. Dat kost je wel een stevige meerprijs van ongeveer 20.000 euro, maar dan heb je wel wat.

De basisprijs van de 05 GT bedraagt 198.900 euro. Daarmee kost hij ongeveer 50.000 euro meer dan een reguliere BMW M5 Touring. Veel geld? Absoluut. Maar voor liefhebbers die nog altijd heimwee hebben naar de tijd waarin Alpina zijn eigen interpretatie van BMW's bouwde, is dit misschien wel de interessantste stationwagon van het moment. Hij heeft 800 pk, rijdt 305 km/u en ziet eruit alsof hij op weg is naar een vergadering in Düsseldorf. Perfect toch?

Of de Bovensiepen 05 GT officieel naar Nederland komt is nog niet bekend. Maar gezien de Europese marktintroductie en de Nederlandse liefde voor snelle Duitse stations lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat er eentje bij een Cars & Coffee tussen de Alpina's en M5 Tourings staat.

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