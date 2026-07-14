Deze unieke sportwagen op Marktplaats blijft leuk, maar kijk wel uit

Vaak als een auto verleidelijk goedkoop is, is er een reden voor. Dat is vaker dan niet de betrouwbaarheid van een bepaald merk of model. Soms kun je dus een goede deal scoren als je bereid bent wat kinderziektes op te lossen. Er zijn echter ook auto's met stronteigenwijze techniek onder de kap waar het altijd uitkijken geblazen is. Maar als je er mee om leert gaan, kan het wellicht een leuke occasion opleveren.

De meeste Mazda's genieten in theorie van de welbekende Japanse betrouwbaarheid. Je moet enkel uitkijken wanneer ze eigenwijs gaan lopen doen. Mazda's eigenwijsheid rondom één motortype is echter eentje van vele generaties geweest. Dan hebben we het natuurlijk over de Wankelmotor, de motor die driehoekige schijven gebruikt in plaats van cilinders. Meerdere merken experimenteerden hiermee (Mercedes, NSU, Citroën), maar het was Mazda die er nog jarenlang brood in zag. Van een heel gamma doodgewone auto's met een Wankelmotor aan boord tot legendarische sportauto's, waarvan de RX-7 (FD3S) het meest bekende voorbeeld is. Wat je ook merkt aan de prijzen van dat model.

RX-7 maar dan goedkoop

Dat terwijl die auto een directe opvolger heeft die nog niet aan zijn plafond zit qua prijzen. Sterker nog: de exotische techniek en kilometerstanden relativeren aan de vanafprijzen op Marktplaats levert op dat je wellicht verleid wordt. We hebben het dan natuurlijk over de Mazda RX-8. De laatste productieauto van Mazda met enkel een rotatiemotor aan boord (niet als generator voor een EREV-systeem bij de MX-30) die het vol hield van 2003 tot en met 2012.

Mazda RX-8

De Mazda RX-8 had net als de RX-7 een 1.3 liter grote Wankelmotor aan boord, goed voor 192 pk in de basisversie en 231 pk als je de Renesis HP nam. Goed voor 235 km/u en een sprint naar 100 in 6,4 seconden, of 223 km/u met een sprint in 7,2 seconden voor de basisversie. Geen slak dus voor de begrippen van 2003. Bovendien was het best een inzetbare auto. Het was een vierzitter met een verrassend ruime kofferbak. Het is zelfs een vijfdeurs auto, als je de halve zelfmoorddeuren die enkel open kunnen als de voordeuren openstaan, meerekent. Kortom: sportieve prestaties, bijzondere karaktervolle motor, praktische inzetbaarheid en lage prijzen: dat moet je hebben! Toch?

Rotatie-problemen

Nou, kijk wel uit. Die Wankeltechniek in de Mazda RX-8 is prachtig, maar zorgt voor serieuze problemen als je niet weet wat je in huis haalt. Je gaat er snel achter komen wat de Apex Seals zijn voor de rotatieschijven, dat kan je een beetje vergelijken met lagerschalen. Net als lagerschalen hebben deze serieuze smering nodig. Het gebeurt zelfs dat mensen tweetaktolie bij de benzine ingooien om extra smering te krijgen, maar dan nog (of juist dan) is olieverbruik een serieus probleem. Oliewissels bij rond de 5.000 kilometer is het devies. Het is zelfs aan te raden om de auto, na opwarming, altijd even naar zijn redline te jagen, wat hem ook niet het meest zuinig maakt. Wel problemen? Dan zijn ze duur om op te lossen en vereisen ze op maat gemaakte onderdelen die, helemaal 22 jaar na dato, lastig te vinden kunnen zijn.

Toch doen?

Oftewel: de kilometers zijn een stuk intensiever voor de Mazda RX-8 dan bij de meeste 'normale' motoren. Dat verklaart de veelal lage kilometerstanden: je moet nog steeds uitkijken. Als je weet waar je aan begint, heb je er zoals gezegd wel een erg leuk totaalpakket aan. Dat bewijst een Mazda RX-8 die we vinden op Marktplaats. Eentje uit 2007, origineel Nederlands en in een leuke kleur met zelfs een splitterset om hem nog iets leuker te maken. Het maakt de auto toch weer verleidelijk.

De driehoeksvorm van de rotatieschijven komt op vele plekken terug in de Mazda RX-8. In de holte van de hoofdsteunen, op de voorbumper, zelfs op de versnellingspook. Ook de motorkap én de motorafdekking hebben die vorm. De verder redelijk standaard uitziende RX-8 is overigens die Renesis HP-versie, dus 231 pk. Lekker!

Kopen

We hebben expres een Mazda RX-8 gevonden die weinig gelopen heeft, al zijn RX-8-kilometers dus ietsje intensiever dan normale kilometers zoals gezegd. 77.830 kilometer voor een dusdanig bijzondere auto voelt namelijk als een erg goede deal voor 8.950 euro. De waarschuwingen heb je, de link naar Marktplaats ook: neem de sprong. Als je durft.