BREEK: BMW brengt V8 terug naar Europa ZONDER hybridemeuk!

Tegen alle emissietrends in brengt BMW heuglijk nieuws: de gefacelifte 7 Serie krijgt in Europa een twin-turbo V8 zonder stekker!

BMW toonde in de Verenigde Staten de M760 aan een select gezelschap. Deze versie is natuurlijk vooral gericht op The States, maar volgens de aanwezige pers komt het model ook gewoon naar Europa. Dat mag je best een klein wonder noemen. Bij de lancering van de huidige generatie 7 Serie liet BMW de V8-aangedreven 7 Serie bewust links liggen in Europa vanwege de strenge CO2-eisen en aankomende Euro 7-normen. Die reden is nu kennelijk vervallen.

Waar staat de M760 xDrive in de hiërarchie?

Met de introductie van de M760 xDrive hervormt BMW de top van de 7 Serie-familie. Onder de lange motorkap ligt geen V12 zoals bij eerdere generaties, maar de 4,4-liter twin-turbo V8 die je ook in de XM en M5 vindt, die goed is voor circa 570 pk. Zo maakt BMW met de V8 het drieluik aan de bovenkant van het gamma compleet naast de M760e xDrive (een plug-in hybride zescilinder met 603 pk) en de i7 M70 xDrive (de elektrische topversie).

Prijzige grap op Nederlands kenteken

Heel tof dat BMW nog een 7 Serie hier naartoe durft te brengen met enkel een V8. Wie dat ook heel tof vindt, is de fiscus. BMW weet bij een PHEV-V8-model als de M5 de Nederlandse belastingdruk slim te drukken door er een dikke hybride-aandrijflijn in te lepelen. Dankzij die elektro-ondersteuning scoort de Fünfer op papier een lage CO2-uitstoot, waardoor het BPM-bedrag rond de 3.000 euro is.

Bij de M760 is dat wel anders. Een niet-geëlektrificeerde V8 van dit formaat stoot in de praktijk al snel 255 tot 270 gram CO2 per kilometer uit. Daarmee zit je in het basistarief al snel aan een BPM van 70.000 tot 85.000 euro. Oef… Zou jij er de plug-in zes-in-lijn voor laten staan?

Via BMWBlog

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