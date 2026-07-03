Ga je met deze auto naar Frankrijk op vakantie, dan moet je extra oppassen

Het gezegde 'met de Franse slag' is niet helemaal uit de lucht komen vallen. De Fransozen hebben er namelijk nogal eens een handje van om de kantjes er vanaf te lopen (en te gaan staken als ze te hard moeten werken). Toch heeft het dievengilde dit jaar een specifiek auto-onderdeel op de korrel dat toch vrij lastig te stelen lijkt.

Das pech, achterbank weg

Nee, we hebben het niet over een katalysator. Daarvan weten we inmiddels dat die relatief eenvoudig binnen enkele minuten onder een auto vandaan gezaagd kan worden. We hebben het hier over complete achterbanken. Lastiger te bereiken dan een katalysator, want je moet er een auto daadwerkelijk voor openbreken. Vervolgens is hij relatief groot, zwaar en lastig te demonteren. Ook zou je denken dat zo'n bank amper wat waard is in de tweedehands verkoop.

Maar dat laatste blijkt niet waar. Zo'n bank levert al snel aanzienlijk meer op dan een katalysator die ruwweg zo'n 1.000 euro kan opleveren. De bank is namelijk vooral veel waard voor mensen die dit onderdeel uit hun Renault Clio of Citroën C3 hebben laten verwijderen om deze auto vervolgens als bedrijfswagen te registeren. Dat scheelt in de maandelijkse lasten, maar heeft als nadeel dat als de auto als occasion op de markt gezet wordt, deze amper wat waard is, omdat er simpelweg veel minder vraag naar is.

Circulaire handel

Dat maakt dat er in Frankrijk een levendige handel is in achterbanken, voornamelijk van de eerder genoemde kleine karretjes. De dingen worden teruggeplaatst in de Renaultjes en Citroëntjes, die daardoor niet alleen makkelijker doorverkocht kunnen worden, maar ook nog eens duizenden euro's meer waard zijn, aldus het Franse Caradisiac.

Het medium stelt ook dat er sprake is van een vicieuze cirkel, want de slachtoffers van de bankdieven komen ook met regelmaat uit bij de illegale verkopers. Dit omdat de onderdelen vaak heel duur zijn en ook een lange levertijd hebben. Twee punten waardoor een gezin met kinderen al snel uitwijkt naar de goedkopere, maar misschien minder legale optie.

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