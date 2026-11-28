De Carrera GT is een van de meesterwerken van Porsche. Het is zo'n briljante auto dat iedereen er eentje wil en wilde hebben. Ook Michael Schumacher wilde er een. Schumacher verzon een slimme list om toch een Porsche Carrera GT te kunnen rijden. Nu wordt die bewust Carrera GT geveild.

Wie vijf Formule 1-wereldtitels voor Ferrari binnenhaalt, wordt tijdens zijn actieve carrière geacht buiten het circuit netjes in een Fiat, Alfa Romeo of een raspaardje uit Maranello te stappen. Daarom was Michael Schumacher in die periode geregeld te zien in een Fiat 500 of Stilo. Maar ook Schumi wilde op de openbare weg weleens doortrappen in een Duitse supercar. Daarom verzon hij een slinks trucje.

Om gezeur met zijn Italiaanse werkgever te voorkomen kocht Michael Schumacher deze zwarte Porsche Carrera GT in 2004 en zette de auto op naam van zijn zaakwaarnemer Willi Weber. Dat het wel degelijk Schumi's eigen speelgoed was, blijkt uit de verschillende rode MS-stickers op de auto. Zelfs het instructieboekje is voorzien van een illustratie van zijn bekende racehelm.

















De Porsche Carrera GT van Michael Schumacher

Het exemplaar dat je hier ziet is chassisnummer 116 van de in totaal 1.270 gebouwde exemplaren. De auto is uitgevoerd in Basalt Black met een zwart lederen interieur, een zwart lederen pookknop (in plaats van het bekende beukenhout), zwarte magnesium wielen met een rode bies en rode remklauwen.

De techniek is even bekend als berucht. Een atmosferische 5,7-liter V10 zorgt voor 612 pk en 590 Nm koppel, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak met de gevreesde PCCC- keramische koppeling. De V10-supercar gaat in minder dan vier seconden naar de 100 en stopt met versnellen bij 330 km/u.













De veiling

Wie zijn spaarvarken stuk wil slaan voor dit stukje autosportgeschiedenis, moet begin volgend jaar in Florida zijn. Veilinghuis Mecum Auctions brengt de auto onder de hamer tijdens de Kissimmee-veiling op zaterdag 16 januari 2027. Wat de opbrengst gaat worden is nog even gissen, want het veilinghuis houdt de verwachte opbrengst voorlopig stil. Ter vergelijking: een tijdje terug ging een 'gewone' Carrera GT zonder beroemde ex-eigenaar nog voor zo'n 1,5 miljoen euro van de hand. Tel daar de directe link met Schumacher, de complete onderhoudshistorie en de originele boekjes en gereedschapsset bij op, en je weet zeker dat het veilingbedrag van de Porsche van Schumacher over het anderhalf miljoen gaat.