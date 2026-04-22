Zijn de BMW 7-serie en i7 zo wel te pruimen?

BMW geeft zijn vlaggenschip een stevige update, maar de styling is nog steeds voer voor nachtmerries van fans van het 'klassieke' BWM-design. Een snufje Neue Klasse, wat batterijtechnologie van Rimac (met een teleurstelling) en good old verbrandingsmotoren trekken de BMW 7 Serie en de elektrische i7 weer bij de tijd.

BMW zet duidelijk in op maximale keuzevrijheid voor de koper die niets wil inleveren. We lopen alle aandrijflijnen eens met je door. Puur om jullie te pesten doen we alle varianten met een stekker eerst. Of is in deze klasse inmiddels de pijn van de brandstofprijzen doorgedrongen en is de i7 the one to have?

i7 in drie smaken, géén 800 volt

De elektrische i7 blijft het speerpunt van de line-up en komt er in drie varianten. Nieuw is de i7 50 xDrive, die met 455 pk en 660 Nm een meer ‘toegankelijke’ instap vormt. Sprinten naar 100 km/u duurt 5,5 seconden en de topsnelheid ligt op 210 km/u. Dankzij het 112,5 kWh accupakket (400 volt) komt hij tot een indrukwekkende 708 kilometer actieradius.

Snelladen kan met maximaal 250 kW, waarmee je in 29 minuten van 10 naar 80 procent gaat of in 10 minuten zo’n 205 kilometer bijlaadt. Voor diegenen die de cijfers van de iX3 en i3 uit hun hoofd kennen: dit is iets meer dan 50 procent van wat die elektrische kanonnen halen.

Boven de 50 staat de i7 60 xDrive met 544 pk en 745 Nm. Deze doet de 0-100 km/u in 4,8 seconden en haalt 240 km/u. Opvallend: ondanks de extra prestaties blijft de actieradius met 707 kilometer praktisch gelijk. Ook hier zien we dezelfde laadprestaties.

Topmodel blijft de i7 M70 xDrive. Met 680 pk en maar liefst 1.015 Nm knalt deze elektrische limousine in 3,8 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid ligt op 250 km/u en de actieradius bedraagt 650 kilometer. Snelladen gaat net zo snel als bij de andere varianten, al win je in 10 minuten iets minder bereik: 185 kilometer.

Plug-in hybride: ruime keuze

Plug-in hybrides blijven een belangrijk onderdeel van het gamma. De 750e xDrive combineert een B58 zes-in-lijn (310 pk) met een elektromotor van 197 pk, goed voor een systeemvermogen van 489 pk en 700 Nm. Daarmee zit je in 4,8 seconden op de 100 km/u.

De M760e xDrive doet daar nog een flinke schep bovenop. Met 612 pk en 800 Nm (waarvan 426 pk uit de zescilinder) is dit een serieuze krachtpatser. De sprint naar 100 km/u duurt slechts 4,2 seconden.

Het zijn beide overigens echt heerlijke auto’s. Korte ritten doe je lekker elektrisch en voor de wintersport blaf je op benzine met 200 km/u naar de Alpen. Tip van de dag: ga op vrijdagavond rijden, dan is er wat ruimte op de autobahn.

Benzines: de zes-in-lijn en de V8 zijn terug!

Voor wie helemaal niet wil stekkeren, is er ook weer meer keuze. De 735 en 740 sDrive met achterwielaandrijving komen niet naar Europa, maar er is wel een nieuwe 740 xDrive. De 740 xDrive heeft de heerlijke B58 zes-in-lijn die in dit geval 400 pk en 580 Nm levert, ondersteund door een 48V mild-hybride systeem dat nog eens 18 pk en 200 Nm toevoegt. Het resultaat: 0-100 km/u in 5,1 seconden en een begrensde topsnelheid van 250 km/u.

Dieselrijders kunnen terecht bij de 740d xDrive, goed voor 313 pk en 670 Nm, eveneens met mild-hybrid ondersteuning. Deze sprint in 5,7 seconden naar de 100 km/u en noteert een verbruik van 6,5 l/100 km.

Back by popular demand: voor de klanten van BMW bleven vragen om dikke siebeners zonder stekker, komt er nog een M Performance-model met V8 aan. Ik zou persoonlijk prima kunnen leven met een M760e, maar er is ook nog een markt voor iets anders.

Uiterlijk: nog imposanter

BMW spreekt zelf van een ‘monolithic’ design en dat zie je terug. De 7 Serie oogt nog massiever en strakker dan voorheen. De bekende nierengrille is er uiteraard nog, maar krijgt extra flair met de Iconic Glow-verlichting. De koplampen zijn uitgevoerd als BMW Crystal Headlights, wat vooral in het donker voor een opvallende lichtsignatuur zorgt.

Nieuw zijn ook 22-inch wielen en een bijzondere BMW Individual Dual Finish-afwerking. Daarbij worden matte en glanzende oppervlakken gecombineerd in een proces van drie dagen en twaalf stappen. Over aandacht voor detail gesproken, maar het lijkt me niet dat dit een populaire optie in Europa wordt.

Interieur: rijdende bioscoop

Binnenin krijgen de 7 Serie en i7 wel de technische noviteiten van de iX3. Het nieuwe BMW Panoramic iDrive met Panoramic Vision projecteert informatie over de volledige breedte van de voorruit. Het centrale scherm meet 17,9 inch en draait op het nieuwe BMW Operating System X.

De voorpassagier krijgt standaard een eigen scherm en achterin blijft het spektakelstuk de BMW Theatre Screen: een 31,1-inch 8K-scherm dat van het plafond klapt. Combineer dat met het Bowers & Wilkins audiosysteem met 36 speakers, 4D-audio en Dolby Atmos, en je zit letterlijk in een rijdende bioscoop.

Verder zijn er een 3D head-up display, een ‘shy-tech’ multifunctioneel stuurwiel en een interieurafwerking die eerder bij een lounge dan bij een auto past.

De nieuwe BMW 7 Serie en i7 beleven hun wereldprimeur in april 2026 op de Beijing Auto Show, waarna de productie in Dingolfing vanaf juli 2026 start. Wat vinden jullie? Is dit een geslaagde facelift?