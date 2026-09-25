Op deze plekken in de auto zit de verplichte EU-camera verstopt

Heb je onlangs een nieuwe auto gekocht of je kersverse leaseauto binnen? Dan zit er waarschijnlijk een camera in het interieur waar je helemaal niets van merkt (of juist wel). Sinds 7 juli 2026 moeten alle nieuwe auto’s in de Europese Unie zijn uitgerust met een zogenoemd ADDW-systeem. De afkorting staat voor Advanced Driver Distraction Warning en de camera houdt in de gaten of je nog wel naar de weg kijkt.

Fabrikanten hebben de vrijheid om zelf te bepalen waar ze deze camera verstoppen. Nu het systeem steeds meer te zien is in nieuwe auto’s zie je pas hoe creatief ze zijn met de plek waar ze dat ding laten.

Merken verzinnen hun eigen plekje

Een mooi voorbeeld is de nieuwe Volkswagen ID. Polo. Daar zit de bestuurderscamera achter het glas van de binnenspiegel. Je ziet hem dus niet als een los cameraatje boven het dashboard zitten. Volkswagen bevestigt dat de camera onder meer oogstatus, kijkrichting en knipperfrequentie analyseert. De beelden zelf worden volgens het merk niet buiten de spiegel verwerkt of opgeslagen.

Bij een nieuwe Porsche Macan is de aanpak anders. Daar zit de bestuurdermonitoring vóór de bestuurder, in de buurt van het stuurwiel. Dat is logisch en tot nu toe de meest geziene plek. Hoe dichter de camera bij de bestuurder zit, hoe makkelijker het is om de ogen en hoofdpositie goed te volgen.

Een ander merk, een andere oplossing. De Polestar 4 heeft de driver monitoring camera in de A-stijl geplaatst. Bij de Volvo EX30 zit de camera juist op een plek waar normaal gesproken een instrumentenpaneel zou kunnen zitten. Bij de Hyundai Santa Fe zien we een vergelijkbare situatie zoals met de Porsche Macan . Daar zit de camera bovenop de stuurkolom geplaatst, direct achter het stuur. Toyota kiest voor dezelfde aanpak, idem dito voor Lexus.

Het laat zien dat er geen vaste plek voor de ADDW-camera bestaat. De Europese regelgeving schrijft enkel voor wat het systeem moet kunnen, maar niet dat iedere fabrikant exact dezelfde camera op dezelfde plek moet monteren.

Wat ziet die camera eigenlijk?

Het systeem kijkt vooral naar je visuele aandacht. De camera kan onder meer bepalen waar je ogen ongeveer op gericht zijn, hoe je hoofd staat en of je ogen gesloten of geopend zijn. Vaak gebeurt dat met infrarood, zodat de bestuurder ook in het donker gevolgd kan worden.

De regels zijn behoorlijk specifiek. Vanaf 20 km/u moet ADDW automatisch actief zijn. Kijk je bij die snelheid zes seconden naar een afleidingszone, dan moet het systeem waarschuwen. Boven 50 km/u wordt die termijn 3,5 seconden.

Even naar je infotainmentscherm kijken is dus niet meteen een probleem. Het gaat om langdurig wegkijken van de verkeerssituatie. In de praktijk merken we dat de gevoeligheid sterk per merk verschilt. In een Porsche Macan heb ik ADDW nauwelijks als problematisch ervaren. Maar tijdens een rit in een nieuwe Toyota Prius werd ik bij links of rechts turen meteen gewaarschuwd dat ik voor me uit moest kijken. Man, wat een bemoeienis.

Sinds wanneer is het verplicht?

Voor volledig nieuwe autotypes geldt de verplichting al sinds 7 juli 2024. De grote stap kwam echter op 7 juli 2026: vanaf die datum geldt de ADDW-eis voor alle nieuwe voertuigen binnen de betreffende voertuigcategorieën die in de EU op de markt komen.

Heb jij al een nieuwe auto met ADDW? En waar zit ‘ie verstopt? Laat het weten in de comments!

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