Dit zijn de vier beste vrouwelijke autocoureurs

Zoals elk jaar is het vandaag weer Moederdag. De dag dat we alle moeders weer even in het zonnetje mogen zetten. Hoe kan dit nou beter dan vier van de beste vrouwelijke coureurs uit te lichten? Juist ja, dat dacht ik ook.

De enige vrouw die rallylegendes vernederde

Het coureurschap begon voor de Franse Michèle Mouton in 1973 als navigator. Ze had hier al gauw genoeg van en mede op aanraden van haar vader kroop ze achter het stuur. Wat niet onverdienstelijk was. Ze behaalde in 1977 al haar eerste Europese rally-overwinning. Niet veel later werd ze rijder voor Fiat en behaalde zelfs een tweede plek in het Franse Rally-kampioenschap.

Audi merkte de resultaten op van Mouton en contracteerde haar om voor hen te gaan rijden. Dit was al een bijzonder moment aangezien ze specifiek kozen voor haar in plaats van een groot aantal mannelijke rivalen. Dit zorgde al voor veel publiciteit. Zeker toen de Franse rallyrijdster in 1981 haar eerste WRC-overwinning pakte in San Remo. In de legendarische Audi Quattro haalde ze als eerste vrouw ooit de overwinning binnen. Hier stopte het niet. In het seizoen van 1982 haalde ze maar liefst drie WRC-overwinningen binnen, samen met haar navigator Fabrizia Pons, eveneens vrouw.

Het WK rally stopte in 1986 nadat er een dodelijk ongeluk plaatsvond tijdens de Rally van Corsica, waarbij coureur Henri Toivonen en navigator Sergio Cresto het niet overleefden. Hier hield de Groep B als onderdeel van de WRC op. Sindsdien is Mouton actief als mede-oprichtster van de Race of Champions, het autosportevenement dat haar oorsprong vond als nagedachtenis aan de overleden Toivonen. Ze blijft tot op heden actief in de autosport en zet zich in voor vrouwelijke coureurs.

De enige vrouw met F1-punten

Van de rally gaan we naar de Formule 1. De F1-kenners onder ons zullen haar wel kennen. De enige echte Lella Lombardi. Ze werd in 1941 geboren in het Italiaanse dorpje Frugarolo, waar ze haar eerste rijkunsten leerde in de bestelbus van haar vader. Die was slager en zij mocht het vlees rondrijden. Al snel wisselde ze de bestelbus om voor de autosport en wist ze tussen 1974 en 1976 aan 17 F1-races deel te nemen. In 1975 nam ze deel aan de Grand Prix van Spanje en eindigde zesde, de race werd eerder gestaakt en met de regels van toen zorgde dat ervoor dat ze een half punt kreeg. Hiermee is ze de enige vrouwelijke coureur ooit die een halve punt heeft behaald in de Formule 1. Door deze prestatie ook een vrouw die niet te missen is in dit rijtje. Ze is nooit gestopt met de autosport en is doorgegaan tot aan haar overlijden in 1992. Ze overleed op 50 jarige leeftijd aan borstkanker.

De dame die Dakar won

Van de Formule 1 rijden we door naar de Dakar. De in 1962 in Keulen geboren Jutta Kleinschmidt studeerde natuurkunde en begon na haar studie als ingenieur bij BMW. Op 30-jarige leeftijd begon ze aan haar eerste Dakar-race op de motorfiets. Ze had haar plek gevonden in de racerij en stapte in 1994 over naar de auto om de wederom Dakar te rijden. Ze bleef volhouden en in 1997 werd ze de eerste vrouw die een etappe won. Toen al historisch. De Duitse coureur bleef de Dakar rijden en in 2001 won ze de Dakar in het geheel. Wat haar de enige vrouw ooit maakt die de Dakar heeft gewonnen. Na haar Dakar-avonturen is ze nog altijd actief in de autosportwereld. Zo is ze sinds 2019 de voorzitter van de Cross Country Rally Commissie bij de FIA. Een waardige toevoeging aan dit rijtje dus.

De Nürburgring koningin

Van de Dakar gaan we weer terug naar het circuit. Niet zomaar een circuit, de Nürburgring namelijk. Wie we dan niet kunnen missen in dit rijtje is de in Adenau geboren Sabine Schmitz. Ze werd verliefd op de autosport en op de Ring. Op haar 17de loog ze zelfs tegen de medewerkers van het circuit dat ze oud genoeg was om op de Nordschleife te mogen rijden. Dat deed ze in de auto van haar moeder.

In alle jaren daarna maakte ze nog veel meer rondes op de Ring. Ze schat zelf in dat ze er rond de 20.000 heeft gereden en mede door die ervaring tot tweemaal toe de 24 uur van de Nürburgring kon winnen in 1996 en 1997. Hiermee werd ze de eerste vrouw ooit die een langeafstandsrace won. Ook werd ze in 2004 erg bekend door haar verschijnen op TV-progamma Top Gear. Helaas maakte ze in 2020 bekend dat ze al drie jaar aan het vechten was tegen een hardnekkige kanker en uiteindelijk overleed ze hieraan in 2021. De Nürburgring hernoemde de eerste bocht van de Nordschleife daarom naar de Sabine-Schmitz-Kurve.