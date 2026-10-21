De volgende Verstappen wordt al klaargestoomd

Er rijdt een nieuwe 'Verstappen' rond op de kartbaan. Hij is pas vijf jaar oud, maar krijgt nu al les van iemand die precies weet hoe je een Formule 1-wereldkampioen moet afleveren. En die neemt zijn werk doorgaans behoorlijk serieus.

We hebben het natuurlijk over Jos Verstappen. Alleen is het deze keer niet zijn zoon Max die hij de fijne kneepjes van het racen bijbrengt, maar zijn kleinzoon Luka. Die geen Verstappen van achteren heet, maar Heuts. Maar dat is slechts een detail.

Op foto's van de kartbaan in het Belgische Genk zien we Jos, Sophie Kumpen en Victoria Verstappen met de kleine Luka. Jos loopt met zijn kleinzoon over het circuit om hem de ideale racelijn uit te leggen. Daarna mag Luka zelf achter het stuur kruipen.

Opa weet hoe het moet

Het doet natuurlijk denken aan de jeugd van Max Verstappen. Die begon al op vierjarige leeftijd met karten. Vader Jos stopte ontzettend veel tijd in zijn opleiding, sleutelde zelf aan de karts en reed met Max heel Europa door om wedstrijden te bezoeken. De opvoeding was streng en verliezen werd bepaald niet gewaardeerd.

Het resultaat kennen we. Max maakte op zijn zeventiende zijn debuut in de Formule 1 en werd uiteindelijk viervoudig wereldkampioen. And still counting natuurlijk.

Luka heeft in ieder geval de juiste mensen om zich heen. Opa Jos reed zelf Formule 1 en oma Sophie was een bijzonder succesvolle karter. Ook moeder Victoria kon aardig sturen en won ooit een langeafstandsrace op de kartbaan van Genk. Overigens is Luka niet de enige die interesse heeft. Zijn jongere broertje Lio kart ook en zelfs zusje Hailey wilde volgens Victoria graag een rondje rijden.

Maar goed, laten we ons eerst richten op de oudste. Hoe leuk is het om te bedenken dat hij over 15 jaar óók tegen Fernando Alonso gaat racen...

Hup Luka!

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