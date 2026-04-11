De Volkswagen Corrado Sport Kombi was een geinig idee

Is-ie mooi? Nee. De verhoudingen lijken niet helemaal te kloppen. Wel apart, zo’n Volkswagen Corrado Magnum Sport Kombi. Er zijn twee prototypen gebouwd en één daarvan prijkt op de beursvloer van Retro Classics in Essen. Deze Corrado oogt als een kruising tussen een stationwagen en een shooting brake. Voor diehard Corrado-fans is dit een niet te missen kans om de Sport Kombi in het echt te zien.

Volkswagen had ooit daadwerkelijk plannen om dit model uit te brengen en gaf daarom in 1989 aan de firma Marold uit Osnabrück de opdracht om prototypes te ontwikkelen, die vervolgens bij Design + Technik in Hamburg werden gebouwd. Daarvoor werden dakrails en de achterlichten van de Audi 80 B3 gebruikt. De ombouw zelf kostte naar verluidt zo’n 22.000 Duitse mark per auto. Beide studiemodellen zijn voorzien van de topmotorisering van destijds: een 160 pk sterke 1,8 liter viercilinder met G-lader.

Niet in productie

Verder dan twee prototypen kwam het niet voor de Corrado Sport Kombi. Want nog voordat de productie van de oorspronkelijke beoogde 100 stuks van start kon gaan, trok Volkswagen de stekker uit dit project. Zodoende bleef Marold met twee voltooide auto’s, maar verder lege handen achter.

Alle papierwerk over het eigendomsrecht van het ontwerp en de constructie, plus de benodigde gereedschappen waren aanwezig, inclusief wegtoelating door de Tüv. Dus probeerde Marold beide auto’s te slijten voor maar liefst twee miljoen Duitse mark, om toch nog iets van de niet gerealiseerde toekomstplannen terug te verdienen.









Uit beeld

Verkoop lukte niet en de Corrado Sport Kombi-prototypes verdwenen uit beeld, vooral omdat Volkswagen de chassisnummers uit de eigen fabrieksdatabase had verwijderd. Tot 2007, toen John Kuitwaard, voormalig bestuurslid van de Corrado Club of America, ze via via op het spoor kwam. Ze stonden in Duitsland bij een sloperij en Kuitwaard aarzelde geen moment en kocht ze. Hij laadde beide auto’s in een container en wilde ze naar de Verenigde Staten verschepen.

Maar helaas voor Kuitwaard bleek dat hij de Corrado Sport Kombi niet op Amerikaans kenteken kon zetten. De Europese Tüv-goedkeuring was onvoldoende en een status als show & display car zat er ook niet in. Daarom stalde hij de auto’s een tijdlang bij familie in Nederland, totdat ze in 2014 de grens van 25 jaar oud passeerden. Toen konden ze als klassieker alsnog naar de VS. En nu is er dus in ieder geval weer één terug in zijn Heimat.

Dit was een bijdrage van Maarten van der Pas en Robert van den Oever