De Volkswagen Groep zit in zwaar weer: 99 procent minder winst!

De vandaag gepubliceerde kwartaalcijfers van de Volkswagen Groep slaan in als een bom. Wie dacht dat het na eerdere bezuinigingsrondes wel mee zou vallen, komt bedrogen uit.

Als we kijken naar de eerste negen maanden van 2026, lijken de omzetcijfers op het eerste gezicht nog redelijk op peil te blijven: de omzet daalde licht met 2,2 procent naar 233,4 euro miljard. De wereldwijde autoverkopen zakten over de eerste negen maanden met 10,6 procent in naar 5,9 miljoen voertuigen. Zodra je onder de streep kijkt naar de operationele winst, schrik je je een hoedje. De winst is vrijwel volledig verdampt en over het derde kwartaal van 2026 staat een gigaverlies van meerdere miljarden in de boeken.

Enorme winstdaling

De winst stortte in van 5,4 miljard euro in 2025 naar een schamele 71 miljoen euro. Een bizarre daling van maar liefst 98,7 procent! In het derde kwartaal boekte het autoconcern een operationeel verlies van maar liefst 5,86 miljard euro, tegenover 1,3 miljard euro verlies een jaar eerder.

Hoe gaat Volkswagen dit oplossen?

In totaal kreeg de groep te maken met 8,7 miljard euro aan bijzondere posten. De grootste klap daarvan is een niet-contante afschrijving van Porsche (6,4 miljard euro). Daarnaast drukten afschrijvingen in China en kosten rond de geplande verkoop van de fabriek in Osnabrück zwaar op het resultaat. Niet alleen Porsche, maar ook VW zelf heeft last van de moeilijke Chinese markt. De joint ventures in China lieten een negatief resultaat zien van 113 miljoen.

Tevens gaat de EV-verkoop goed, maar dat heeft ook zo zijn nadeel. VW pakt minder marge op de elektrische auto’s dan op een benzine- of dieselauto. De reden is wederom China: de Chinese merken zetten de EV’s zo laag in de markt dat VW en andere Europese merken in de eigen winsten moet snijden. Nog een wereldwijd probleem waar meer Europese fabrikanten tegenaan lopen is de Verenigde Staten en dan vooral diens leider. De internationale handelsbeperkingen en hoge importheffingen in de VS wegen zwaar op de resultaten.

Wat nu?

Volkswagen AG-topman Arno Antlitz windt er geen doekjes om: "De resultaten maken één ding duidelijk: we hebben geen tijd te verliezen en moeten snel en daadkrachtig handelen". Hoe ziet dat er dan uit? Om te overleven in het nieuwe autolandschap stelt de leiding van het concern dat de operationele marge (vóór bijzondere posten) van 3,8 procent veel te laag is om te kunnen blijven investeren in de toekomst. Voor heel 2026 verwacht het concern een operationele marge die niet hoger zal uitkomen dan 1 procent.

De Volkswagen Groep heeft daarom een herstructureringsplan ter waarde van maar liefst 31 miljard euro opgetuigd genaamd The Future Plan. Dit plan omvat ingrepen als het schrappen van niet-rendabele modellen, eenvoudigere organisatiestructuren, snellere en efficiëntere productie en hetgeen waarover je al veel hebt kunnen lezen; het sluiten van fabrieken en ontslaan van grote aantallen personeelsleden.

De boodschap uit Wolfsburg is helder: het tijdperk van onbeperkte budgetten is definitief voorbij. Volkswagen moet keihard snijden in de eigen organisatie om het hoofd boven water te houden.

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