Dit gaat de VW ID.Tiguan in Nederland kosten. Het wordt interessant vanaf 50k

Bij Volkswagen hebben ze heel goed door dat het ijzer gesmeed moet worden als het heet is. De ID.Tiguan is nog aan het afkoelen van zijn introductie afgelopen vrijdag en om de aandacht van Parijs weg te kapen, komt het concern nu met alle Nederlandse prijzen.

Klinkt leuk toch, een Volkswagen ID.Tiguan met 605 kilometer actieradius voor net geen 41.000 euro? Dat idee kreeg je waarschijnlijk door de headlines, maar daar is helaas niets van waar. Voor dat geld heb krijg je het absolute instapmodel met 58 kWh LFP-accu en daarmee 'slechts' 455 WLTP-kilometers. Tot nu wisten we dan ook niet wat de upgrade naar het 77 kWh metende NMC-accupakket zou gaan kosten.

Het feest begint vanaf 48K

Zonder er verder doekjes om te winden: de echt interessante ID.Tiguans beginnen vanaf net geen 48.000 euro. Alles daaronder is namelijk uitgerust met het kleinere accupakket. Je kunt zelf overigens al beginnen met knutselen aan jouw perfecte ID.Tiguan, want de configurator staat live.

ID. Tiguan Trend (58 kWh, 140 kW/190 pk): € 40.990

ID. Tiguan Life (58 kWh, 140 kW/190 pk): € 44.990

ID. Tiguan Life (77 kWh, 210 kW/286 pk): € 47.990

ID. Tiguan Life (77 kWh, 220 kW/299 pk 4MOTION): € 49.990

ID. Tiguan Style (77 kWh, 210 kW/286 pk): € 50.990

ID. Tiguan R-Line (77 kWh, 210 kW/286 pk): € 51.990

ID. Tiguan R-Line (77 kWh, 220 kW/299 pk 4MOTION): € 53.990

Toch ontbreekt er nog een belangrijke variant in bovenstaande prijslijst. Volkswagen geeft namelijk aan dat er op een later moment nog een extra interessante ID.Tiguan komt. Deze heeft volgens het concern 400 pk en een actieradius van meer dan 700 kilometer. Ook heeft hij een hoger trekvermogen van 2.200 kg in plaats van de standaard 2.000 kg die al niet misselijk is.

De standaard uitrusting

Vooral bij Duitse merken is het doorgaans goed om even te checken wat de standaard uitrusting nu precies is. Ze staan er immers bekend om dat ze auto's het liefst met het meest basale afleveren, waardoor je als koper/leaser nog flink wat opties moet aanvinken voor een schappelijke auto. Gelukkig valt dat mee voor de ID.Tiguan.

De nieuwe verkooptopper heeft namelijk altijd een 15-inch Innovision multimediascherm én een 10-inch Digital Cockpit. Iets wat je bijvoorbeeld al niet hoeft te verwachten in een Tesla Model Y. Ook heeft de ID.Tiguan altijd draadloos App-Connect met Apple CarPlay en Android Auto (anders verkoop je tegenwoordig geen enkele auto meer), Adaptive Cruise Control, Lane Assist, 2-zone Climatronic automatische airco en een Rear View achteruitrijcamera. En laten we vooral de LED-koplampen niet vergeten.

Upgrade je van de Trend naar het Life-uitrustingsniveau, dan rolt je ID.Tiguan ineens op 19-inch lichtmetaal, groeit het infotainmentsysteem naar 15 inch en kunnen twee mobiele telefoons tegelijk draadloos opladen. Ook kunnen de stoelen en het stuur jouw kont en handen verwarmen en kun je met je zonder sleutel de auto openen en starten. Daarnaast kan het dievengilde lastiger zien wat er op de achterbank licht, want de ruiten op de tweede rij worden getint.

Cosmetische upgrades

Heb je een nog ruimer budget, dan kun je kiezen voor de ID.Tiguan Style. Vanaf dat punt beginnen we echt over cosmetische upgrades te praten, want vanaf de 51K is VW bereid om de auto te voorzien van matrix-LED (IQ.LIGHT) koplampen, 3D LED-achterlichten met dynamische richtingaanwijzers, een verlicht Volkswagen-logo met verbindende LED-strip tussen de koplampen. Je laat dus wel echt zien dat je een iets ruimere bankrekening hebt dan de rest van je mede-leaserts.

En dan zijn we er nog niet, want ook gemakken als Dynamic Light Assist (dynamische grootlichtassistent), ArtVelours bekleding, een verwarmbare voorruit, een elektrische achterklep inclusief Easy Open & Close, Park Assist parkeerassistent en in dertig kleuren instelbare sfeerverlichting inclusief ID. Light, worden voor dat geld op je fonkelnieuwe Volkswagen geleverd.

R-Line is terug

Aan te top van prijslijst vinden we de R-Line. Die is terug, speciaal voor de sportievere rijders, zo meldt Volkswagen. Deze variant uit zijn sportiviteit niet in meer vermogen dan andere varianten in het aanbod, maar vooral in zijn uiterlijk. Zo rolt deze variant op 20-inch lichtmetaal, heeft hij de nodige R-Line badges en natuurlijk een andere, sportievere bumperset.

In het interieur vinden we Top-Sport voorstoelen die je beter op je plek houden tijdens het agressievere stuurwerk. Iets wat je in dat geval doet met een verwarmd en multifunctioneel sportstuurwiel. Onderhuids vinden we een sportonderstel om dat sportievere rijgedrag ook wat beter mogelijk te maken.

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