Cool: de Volkswagen XL1-opvolger komt eraan!

Herinner je je nog de iconische Volkswagen XL1 nog? De futuristische aero-sigaar uit 2013 krijgt zeer binnenkort een geestelijke opvolger: Mission Efficiency.

De informatie die Volkswagen op dit moment deelt over de aerocar is schaars. We weten bijvoorbeeld wel al dat het een EV wordt. Helaas is een diesel-hybride aandrijflijn met een verbruik van één liter brandstof 100 kilometer niet meer relevant. Wat de Mission Efficiency wel gaat doen, is testen hoe ver je kunt komen wanneer aerodynamica, energie-efficiëntie en bruikbare EV-technologie tot in het extreme worden doorgevoerd.

VW XL1

Van de eerste beelden van de nieuwe VW kan ik al opmaken dat deze EV dezelfde benadering heeft als zijn voorganger. Die voorganger werd in 2011 als conceptauto getoond en ging drie jaar later ook echt in productie en verkoop. De PHEV-aandrijflijn combineerde en elektromotor van 25 pk en een 800 cc tweecilinder TDI-dieselmotor. Dankzij zijn lage gewicht en minimale weerstand had ie maar 8 pk aan vermogen nodig om een snelheid van 100 km/u aan te houden. Er kwamen er ook een aantal naar Nederland die om de zoveel tijd op Marktplaats verschijnen als occasion. Wil je trouwens weten hoeveel ie verbruikt als de Autoblog-redactie erin rijdt? Bekijk deze video!









De XL1-opvolger

Het nieuwe aerowonder lijkt duidelijk op de XL1. Op de schetsen lijkt de koets weer over de achterwielen te hangen terwijl de voorwielen nog maar net in de kasten passen. De verlichting is dan weer lekker modern met dezelfde led-delen als op de nieuwe ID. Polo (die trouwens ook zuinig kan rijden).













De grote test

Volgens Volkswagen is de auto “een conceptvoertuig dat bijna in productie kan gaan’’. Of er ook daadwerkelijk een productieversie van komt en wordt verkocht, is nog niet bekend. Het eindelijke doel van de missie is een grote rit afleggen. Om precies te zijn moet de EV van het hoofdkwartier in Wolfsburg naar Wenen rijden.

Dit is een rit van ongeveer 780 kilometer als je over de snelweg gaat. Nu zijn er al EV’s die 800 kilometer aan een stuk kunnen rijden, maar de maximale actieradius berekenen is niet het doel van de test. Volkswagen wil kijken wat mogelijk is met een productieklare auto van dit moment. Op maandag 14 september deelt Volkswagen meer informatie over het project. Hier alvast de eerste beelden.

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