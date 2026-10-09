Oh jee: Jaguar komt binnenkort met nóg zo’n opvallende auto

Jaguar is een merk dat geweldige auto's heeft gebouwd en verantwoordelijk is voor misschien wel de mooiste auto ooit. Daar zijn de meningen vast over verdeeld, maar je kan niet zeggen dat de Jag E-Type lelijk is. Afijn, de Britse autobouwer heeft na een hoop statements over hoe je niets moet kopiëren eindelijk zijn nieuwste creatie onthuld. En wat blijkt? De volgende is ook al onderweg.

De Type 01 is pas het begin

In een gesprek met InsideEv's liet Jaguar weten dat er nog meer op het menu staat. Volgens de Britse autobouwer is de Type 01 slechts het begin van een revolutie die het hele merk weer uit het dal moet trekken. Dat betekent dus dat alle nieuwe Jaguars die in de nabije toekomst gebouwd zullen worden dit nieuwe en vooral gewaagde design-DNA zullen gaan krijgen. Maarrr, het wordt niet gewoon de Type 01 kopiëren en er een andere body omheen vouwen. Dat zou natuurlijk haaks op die zorgvuldig bedachte slogan staan.

En misschien is dat maar goed ook. De Type 01 heeft natuurlijk helemaal niets meer te maken met de prachtige auto's die je vroeger trots bij de dealer ging ophalen. Met een prijskaartje van zo'n 165.000 euro in Europa is het duidelijk dat Jaguar zijn reet tussen premium merken als BMW, Mercedes en Audi wil parkeren.

Daarnaast heeft Jaguar ook zijn strategie omgedraaid. In plaats van lekker veel auto's te maken wil het merk nu juist relatief weinig auto's bouwen en daar meer geld aan verdienen.

En het zal me niets verbazen als dat ze ook gaat lukken. Dit is zo'n typische statement-auto die niemand echt mooi vindt maar juist wil hebben omdat die is zoals die is. Een beetje vergelijkbaar met de Cybertruck.

Maak je borst maar nat

Jaguar heeft nog geen naam of details bekend gemaakt voor het grote broertje van de Type 01, maar de kans is groot dat de opvolger wat meer SUV-achtige proporties zal krijgen en dus wat praktischer zal zijn. En dat die Type 02 gaat heten. Gewoon een voorgevoel.

Je zal nu waarschijnlijk een soort vierkante Range Rover-imitatie in je hoofd hebben, maar volgens managing director Rawdon Glover zal dat absoluut niet het geval zijn. Volgens hem is Range Rover de onbetwiste koning van de luxe SUV's en Defender doet het terreinwerk. Jaguar heeft dus weinig te winnen met het bouwen van nóg een grote, lompe SUV.

Ik denk dat je eerder een soort luxe crossover kan verwachten met een beetje de lijnen van de Type 01. Ongetwijfeld wel een stuk hoger, ruimer en praktischer. Hopelijk ook een stuk mooier. Een nieuwe generatie Jag dus voor de mensen die wel gewoon een hoge instap willen maar niet in hun vrije tijd offroad gaan rijden.

Maar voordat we in dat stadium zijn zullen we vast een paar jaar verder zijn. Jaguar moet uiteraard eerst kijken of de Type 01 uberhaupt gaat verkopen. De leveringen staan in ieder geval gepland vanaf de tweede helft van 2027. Misschien dat we dus ergens eind 2027 begin 2028 iets meer te horen krijgen over het vervolgmodel.

En nu wordt het nog gekker. Jaguar heeft ook al gehint op een eventueel derde model! Daar is verder nog helemaal geen info over, maar dit kan ik je wel vertellen. Het wordt niet meer zoals vroeger.

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