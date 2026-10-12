De Willys Jeep uit WW2 maakt mogelijk een comeback onder Stellantis

Stellantis is durk bezig om alle legendarische koeien uit de sloot te vissen. Zelfs de 2CV moest eraan geloven. En als je dan toch bezig bent, waarom kijk je dan niet naar een van de bekendste auto's uit de Tweede Wereldoorlog? Juist, niemand houdt je tegen als je Jeep in het portfolio hebt, dus wordt er nu overwogen om de Willys opnieuw leven in te blazen.

Op de vooravond van de Autosalon van Parijs liet topman Xavier Peugeot van Jeep tijdens de presentatie van de toekomstplannen de naam 'Willys' vallen. Niet per ongeluk, maar om aan te geven dat Jeep serieus de opties aan het overwegen is om het icoon opnieuw leven in te blazen. Waarom? Omdat het kan, lijkt daarop het antwoord.

Belangrijk onderdeel van de plannen

Peugeot gaf aan dat Jeep "nog geen concrete lancering bevestigt", maar dat de Willys wel een belangrijk onderdeel nieuwe ideeën voor de toekomst is en dat hij dan ook over een paar jaar het levenslicht zou kunnen zien. De wederopstanding van de Jeep, die naam maakte door zijn optreden in de Tweede Wereldoorlog, is een serieus onderdeel van de 'Road to 2030 strategie' waar het merk nu aan werkt.

Dat het nog heel vroeg is voor de plannen rondom de nieuwe en vermoedelijk volledig elektrische Willys blijkt wel uit het feit dat er nog niet eens duidelijk is in welk segment de auto terecht zou moeten komen. Er wordt gesproken als een B-segmenter, want de Willys kwam ter sprake toen Peugeot het over de plannen van de Renegade had.

De Willys maakt deel uit van de planning om vooral te leunen op de originele waardes die Jeep Jeep maken. Dit zou volgens Peugeot namelijk enorm belangrijk worden de poging om de Chinese concurrenten het hoofd te kunnen bieden.

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