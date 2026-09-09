De zuinigste Audi ooit heeft opvallend grote wielen: dit is waarom

Wie de optielijst van een elektrische auto erbij gepakt heeft, weet: grotere wielen betekenen vrijwel altijd een kleinere actieradius. Logisch ook: meer gewicht en extra luchtweerstand vragen om meer vermogen, meer stroom en dus een kleiner rijbereik. Audi haalt deze bekende EV-regel overhoop met de nieuwe A2 e-tron. Hoe kan dat?

Audi levert de kersverse A2 e-tron met wielmaten variërend van 18 tot 20 inch. De sweet spot zit precies in het midden, bij de 19-inch wielen. In plaats van bereik op te slurpen voor enkel de 'looks', zijn het specifiek deze 19-inch aerowielen die de auto aan zijn maximale prestaties helpen.

Waarom het 19-inch aerowiel de beste keuze is

Het geheim van de 19-inchers zit hem in het slim sturen van de wind rond en door de wielkasten. De velg is bijna helemaal gesloten en gaat naadloos over op de band. Dit doet het merk niet bij de 18-inch wielen die gewoon open zijn en zo rijwind doorlaten.

Daarnaast werken de 19-inch wielen nauw samen met zogeheten gap reducers. Dit zijn inzetstukken in de wielkasten die de ruimte tussen de band en de carrosserie verkleinen. De wielen, samen met de gap reducers en de air curtains aan de voorkant, begeleiden de luchtstroom strak langs de zijkant van de auto. Turbulentie in de wielkasten — normaal gesproken een grote bron van luchtweerstand op hogere snelheid — worden zo tot een minimum beperkt. En, leuke bijkomstigheid, de zes spaken op de wielen refereren aan de O.G. A2.

De nog grotere 20-inch wielen zijn vooral bedoeld voor de sportieve rijder. De bredere bandenopzet van de grotere maten helpt bij het genereren van meer dwarskracht en stuurprecisie, maar brengt ook een groter contactoppervlak en meer luchtweerstand met zich mee. Het resultaat: leuk voor het bochtenwerk, maar ten koste van de kilometers.

Maximale rijbereik van de Audi A2 e-tron

In de meest efficiënte configuratie (de 140 kW-variant met het optionele Efficiency Package) noteren deze wielen een WLTP-verbruik van 12,8 kWh per 100 kilometer. Ter vergelijking: de elektrische Mercedes G-Klasse verbruikt 27,9 kWh per 100 kilometer en de elektrische GLA gemiddeld 14,9 kWh per 100 kilometer.

Binnen het eigen merk is de A2 e-tron met zijn verbruik het zuinigste model tot nu toe. Vertaal het naar een actieradius en je komt uit op een rijbereik van 515 kilometer uit een 61-kWh batterij. Wie het maximale rijbereik wil, moet echter voor de grotere 84-kWh accu gaan. Die verbruikt dan wel 13,9 kWh per 100 kilometer, maar komt 646 kilometer ver. Dus, ga je een A2 e-tron samenstellen, vergeet dan niet de 19-inch wielen aan te vinken in de optielijst.