"Exit van Polestar in de VS was vooropgezet plan"

Polestar was vroeger gewoon onderdeel van Volvo, maar onder Geely worden de merken van elkaar losgeweekt om allebei hun eigen pad te volgen. In de VS is dat niet geweldig gegaan, voor Polestar dan. Na een nieuwe wet in de VS moest Polestar het land verlaten. Is dat wel het hele verhaal? Een dealer die toevallig ook Polestars verkoopt klaagt het merk aan omdat zij een hele andere realiteit zien.

Hoe zat het ook alweer? Vanaf juli 2026 ging er in de VS een nieuwe wet in die strenger optreedt tegen tech en data uit China en Rusland. Met andere woorden: als een automerk qua technologie en data in de auto (te veel) gebruik maakt van Chinese en Russische bedrijven, mag de auto niet meer verkocht worden in de VS. Polestar bleek te veel afhankelijk te zijn van Chinese data van Geely om nog in de VS verkocht te worden. Per 1 juli 2026 heeft het merk dus een verkoopverbod in de VS.

Zaakje stinkt

De koper gaat daar betrekkelijk weinig last van hebben: genoeg andere opties. Dealers worden nu wel in een moeilijke positie gezet. Er wordt niks meer geïmporteerd, dus alles wat een Polestar-dealer nog kan verkopen is overgebleven voorraad. Ook servicecentra moeten nog support bieden voor de Polestars die nog rond rijden. Hoe dan ook gaan dealers die nog maar een paar jaar terug Polestar aannamen als potent nieuw merk dit wel voelen. Eén dealer uit New Jersey klaagt Polestar dan ook aan omdat zij er niks van geloven.

Daarvoor moet je begrijpen dat Polestar en Volvo allebei gebruik maken van Geely-diensten en in theorie dus even vatbaar zijn voor de verkoopban. Alleen heeft Volvo een regeling getroffen met de Amerikaanse overheid waardoor zij een uitzondering krijgen op de ban, dus Volvo's mogen nog verkocht worden. Polestar heeft die regeling niet getroffen en heeft het verhaal naar buiten gebracht dat zij gedwongen zijn om te stoppen in de VS. Ook richting dealers heeft Polestar gezegd dat deze ban een force majeure is, oftewel: we zagen dit niet aankomen en het komt voor iedereen als een spontane schok.

De dealer in New Jersey ruikt stierenpoep bij deze claim. Automotive News meldt dat de dealer denkt dat Polestar zeker wel andere opties had, maar dankzij deze wetswijziging een escape zag. Het merk breekt geen potten in de VS en er was geen simpele manier om een exit in het land aan te kondigen. Met deze wet kregen ze die manier ineens in de schoot geworpen. Een reden vinden om een reeds bestaand plan ineens heel simpel door te voeren. De dealer meent dan ook dat je op deze manier omzeilt dat je dealers een periode van 60 dagen geeft om hun zaken af te ronden, iets wat verplicht is in de VS. De aanklacht richt zich dan ook op het breken van die wet.

Vooropgezet plan

Dan moeten we even richting het gedeelte waar we extra willen benadrukken: dit alles zijn aantijgingen vanuit de dealer jegens Polestar en die zijn vrij heftig. Want de dealer in kwestie meent dat Polestar net als Volvo de kans kreeg om nog te blijven verkopen, maar er geen gebruik van heeft gemaakt. Alsof ze wilden zeggen: het is wel goed zo. De dealer meent dan ook dat Polestar al een tijdje geen zin meer had om te investeren in de VS, maar dat niet aan dealers heeft verteld.

Sterker nog: die werd verteld dat Polestar lucratief was om in te investeren met geplande expansies voor het netwerk vanaf 2028. Nu lijkt het erop dat dit allemaal was om dealers niet weg te jagen zodat ze geld mislopen. Want die expansie in 2028 werd aangekondigd ver nadat Polestar wist dat deze wet eraan zat te komen, volgens de dealer. Ook werd aangekondigd dat de Polestar 7 onderweg was, terwijl het merk toen al wist dat deze niet voor juli 2026 zou verschijnen en dus pas nadat het merk verdween uit de VS.

Polestar heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen en focust zich op het afhandelen van hun exit. Bovendien zijn het enkel aantijgingen die wel even hardgemaakt moeten worden. Vandaar de rechtszaak: als daar dingen in bovendrijven, kan het nog wel eens een chaos worden.

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