Dealers blijven maanden zitten met onbetaalde megafacturen van Chinese autobouwers

Verkopers van ondermeer van auto's van de Chinese merken BYD en Xpeng klagen steen en been dat de ze ongelooflijk lang moeten wachten op de betaling van hun facturen, die soms in de tonnen lopen. De betalingspraktijken zorgen ervoor dat de handelaren met de handen in het haar zitten.

Samenwerken met de opkomende automerken die de Europese markt moeten gaan veroveren lijkt op papier enorm aantrekkelijk. In de praktijk lijkt het er vooral op dat je te maken krijgt met een Chinese manier van werken waar wij Europeanen niet heel positief tegenover staan. Zo verwachten wij dat een factuur binnen een paar weken voldaan wordt, maar is het voor Chinese autobouwers niet ongebruikelijk om er maanden over te doen. En dat leidt tot de nodige problemen, vooral bij degene die de facturen indienen.

Gaat om tonnen

De retailers die hun verhaal doen tegenover het Duitse Automobilwoche zeggen dat met name de betalingspraktijken van Xpeng en BYD verschrikkelijk zijn. "We wachten soms meer dan een half jaar op contractueel overeengekomen betalingen, zoals van leasesubsidies of kwartaalbonussen", zegt een van de handelaren die anoniem wil blijven. Dit leidt volgens de bronnen tot problemen waarbij ze zelf facturen niet meer kunnen betalen.

Een ander claimt zelfs dat de trage betaling van Xpeng tot zoveel onvrede heeft geleid dat zijn bedrijf met de samenwerking op pauze heeft gezet en op zoek gaat naar een nieuwe partner.

De bronnen geven aan dat het gaat om facturen die tot diep in de zes cijfers kan gaan, maar dat ook de betaling van relatief kleine bedrage lang kan duren. Facturen van onderin de vier cijfers zouden binnen de fabrikanten door negen verschillende managementlagen goedgekeurd worden. Sommigen daarvan bevinden zich in China.

Op de vingers getikt

Over het algemeen bestaat het vermoeden onder de handelaren dat de Chinese autobouwers met opzet de lange betaaltermijnen aanhouden. "Er wordt gewerkt met de liquiditeit van de handelaren", stelt een van de dealers. En dat sentiment komt niet uit de lucht vallen. In China zijn zowel Xpeng als BYD hier namelijk al op aangesproken door de overheid. Ze moeten facturen binnen 60 dagen betalen, waar ze daar voorheen maanden over deden.

Het is geen ongebruikelijke strategie onder snel groeiende Chinese bedrijven en wordt vooral gebruikt om schulden te verbergen. Openstaande facturen worden in de financiële rapportages namelijk niet gezien als leningen, maar worden wel op deze manier misbruikt. Sterker nog, er traden met regelmaat geldschieters (vaak banken) als tussenpersonen op die facturen betaalden en de geleverde producten als onderpand gebruikten. Uiteindelijk is het doel van deze praktijk om financieel gezonder te lijken dan eigenlijk het geval is.

BYD en Xpeng geven aan dat ze bezig zijn aan een verbetering van de situatie. Door de snelle groei zouden de problemen met de administratie ontstaan zijn. Inmiddels wordt er extra mankracht ingezet om de interne processen te versnellen en de betaalsnelheid te verhogen. Of het genoeg is om het vertrouwen bij de dealers te herstellen is nog maar de vraag. Vooralsnog heerst daar het idee dat de Chinese partijen "alleen maar auto’s op de markt dumpen en dan de kop in het zand steken", aldus een van de bronnen.

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