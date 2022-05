Defender 30th Anniversary geeft het goede voorbeeld￼

Kijk, zo kan het ook. De Defender 30th Anniversary Edition is een Defender zoals het heurt.

De Land Rover Defender is een geweldige interpretatie van het origineel. Ja, er zullen ongetwijfeld diehards zijn die alle Land Rovers na 1949 handtasjes vonden. Net als het origineel is ook deze generatie een populaire auto onder de veredelaars. Diverse tuners hebben hun visie erop laten zien. Helaas kozen ze allemaal voor de zelfde weg: veel te veel extra plastic, te veel kitsch en te grote wielen, zoals deze Gucci Defender.

Land Rover laat met de Defender 30th Anniversary Edition zien hoe het werkelijk moet. In plaats van de meest wanstaltige opties en vreemde versiersels, heeft Land Rover het bescheiden gehouden. Het is een eenvoudige uitvoering, maar dat is dus juist het hele punt.

De auto moet refereren aan de Defender van dertig jaar geleden, die toen voor het eerst in de VS en Canada werd geïmporteerd. Toen was er een serie ‘First Editions’ en die waren ook allemaal wit met witte wielen.

Fuji White

Want de Defender 40th Anniversary is altijs ‘Fuji White’ met witte ‘steelies’. Er zijn wel extra stoere items, zoals een bullbar en treeplanken. Ook is er een roofrack aanwezig voor de betere kampeeractiviteiten. Om aan te tonen dat dit geen gewone Defender is, is er een heuse badge op de bips van de auto.Daarop is te zien dat het een van de 500 exemplaren is. Dan weet je meteen hoeveel van deze speciale Defenders er vervaardigd gaan worden.

De motor is ook eenvoudig gehouden. De Ingenium-viercilinder heeft een vermogen van 300 pk en een koppel van 400 Nm. Deze is gekoppeld aan een achttraps-automaat (van ZF). Daarmee kun je in 8,1 seconden naar de 100 km/u sprinten en een topsnelheid halen van 191 km/u.

Verbruik Defender 30th Anniversary Edition

Ter vergelijking, de originele Defender had een 3.5 V8 onder de kap liggen. Deze leverde 135 pk en 253 Nm. Niet echt denderend. De prestaties waren dat ook niet: 0-100 km/u duurde 14,7 seconden en de topsnelheid was 144 km/u. Vroeger had je dus de prestaties van een viercilinder, gecombineerd met het verbruik van een twaalfcilinder.

Volgens Land Rover kon je er 1 op 5,5 mee rijden als je voorzichtig deed, aanzienlijk dorstiger dan de 1 op 9,9 die deze Defender 30th Anniversary gemiddeld verbruikt. De Defender 30th Anniversary Edition komt niet naar Nederland. De P300 is hier niet leverbaar, maar de P400e (plug in) wel. Die kun je aankleden met dezelfde opties.

