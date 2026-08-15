Defender maakt eigen racer met 635 pk gewoon straatlegaal

Defender neemt het begrip homologatiespecial wel heel letterlijk. Het merk maakt namelijk een straatlegale versie van zijn eigen Dakar-racer. Maak kennis met de Defender Dakar: een terreinbeul met 635 pk die straks gewoon de openbare weg op mag.

De Mercedes G-klasse kun je zien als de concurrent van de Defender. Maar het Britse merk gaat duidelijk een eigen kant op om onderscheid te bieden. Dat deden ze met het Dakar-avontuur en nu gaan ze nog een stapje verder door feitelijk een kenteken te plakken op die Dakar-auto.

De Defender Dakar is rechtstreeks afgeleid van de D7X-R, de raceauto waarmee Defender dit jaar zijn debuut maakte in de Dakar Rally. Dat debuut verliep behoorlijk succesvol. De drie ingezette D7X-R’s eindigden als eerste, tweede en vierde in de nieuwe Stock-klasse. Op tien van de dertien etappes pakte Defender zelfs de eerste drie plaatsen.

Dat succes viert het merk door de auto’s te produceren in een beperkte serie voor de openbare weg. De Defender Dakar behoudt onder meer de D7X-architectuur, transmissie en aandrijflijn van de rallyauto. Onderhuids is die techniek gebaseerd op de Defender Octa.

635 pk zonder restricties

In de Dakar-rallyauto moest de motor uiteraard binnen de wedstrijdregels blijven. De straatversie krijgt die beperking niet. Daardoor levert de benzinemotor gewoon het vermogen wat we kennen van de Octa. 635 pk en maximaal 750 Nm uit een 4.4 liter biturbo V8. Defender rept daarnaast over verbeterde koeling om het blok onder zware omstandigheden in het gareel te houden.

Ook het onderstel is allesbehalve standaard. De Dakar krijgt 35-inch terreinbanden op gesmede 20-inch wielen, Bilstein Advanced Dampers en een aangepaste coilover-ophanging.

Er komen speciale rijmodi voor duinen en gravel. Heel tof is de Flight Mode, een functie die oorspronkelijk voor de rallyauto werd ontwikkeld om sprongen en landingen zo gecontroleerd mogelijk te laten verlopen. Dus je kunt met een gerust hard vliegen over drempels met deze Defender, zolang je maar gebruik maakt van Flight Mode.

De buitenkant van deze Dakar-racer-voor-de-straat is lekker eigen. De Defender krijgt onder meer dakgemonteerde lichtpods, een vaste metalen dakconstructie, een carbon motorkap en verhoogde luchtinlaten. Brede wielkasten, rallyspatborden, extra bodembescherming en een metalen frontplaat maken het plaatje compleet.

Interieur

Ook binnen wordt het rallythema doorgetrokken. De Dakar krijgt een 2+2-interieur met speciaal ontwikkelde racestoelen voorin. Wie het nog serieuzer wil aanpakken, kan vierpuntsgordels bestellen. Achterin is ruimte gemaakt om racehelmen op te bergen en in de bagageruimte zitten speciale bevestigingspunten voor het reservewiel en een compressor.

De kleurstelling maakt de link met de Dakar-racer helemaal af. De opvallendste combinatie is Dakar Sand met een Yanbu Turquoise dak, uiteraard geïnspireerd op de wedstrijdauto.

De Defender Dakar verschijnt als gelimiteerd model. Reserveren kan vanaf begin 2027. Prijzen zijn vooralsnog niet bekend.



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