Pijnlijke update: Defender Octa levert 93 pk in!

Ligt het aan mij of wordt de Defender alleen maar populairder? Ik kom hem voor mijn gevoel in ieder geval steeds vaker tegen. En waarom ook niet? Als je dan toch onnodig met een offroader door de binnenstad wilt cruisen, dan maar meteen het summum van offroaden toch?

Vandaag is de Defender weer wat bijgepunt. Zoals je ziet, verandert er weinig aan de looks van de offroader. Je moet heel goed kijken om de veranderingen te spotten. Geen zorgen, ik loop ze hieronder rustig met je door.

Zo herken je de vernieuwde Defender

De grootste clue om te zien dat je een Defender uit het modeljaar 2027 tegenkomt, is de nieuwe uitvoering Vertex. Deze variant staat naast de bekende 'X'-versie en introduceert uiterlijke kenmerken die ook als optioneel Extended Exterior Pack op de goedkopere versies (X-Dynamic SE, HSE en V8) te bestellen zijn.

Wat zijn die uiterlijke kenmerken dan? Denk aan grotere bumpers en een grotere grille in de matgrijze kleur Shadow Atlas Matte. Aan de voorkant zie je felgele remklauwen achter de optionele 22-inch wielen. Aan de achterkant vallen de matching blootliggende gele sleepogen en een glanzend zwarte achterspoiler op. Ook ondersteboven is hij te herkennen: de onderkant van de carrosserie (de cladding) is nu volledig in de carrosseriekleur meegespoten. Tot slot is er nog een nieuwe koetskleur genaamd Namib Orange, geïnspireerd op de woestijnduinen in Afrika.

V8 gedowntuned

De absolute topversie, de Octa, heeft een flinke jas uitgedaan qua power. Zijn van BMW geleende 4.4-liter Twin-Turbo V8 (bekend uit de XM en M5) gaat van 635 pk en 800 Nm naar 540 pk en 750 Nm. Een aderlating van maar liefst 95 pk! Het sprintje naar de 100 km/u gaat hierdoor 0,2 seconden trager voor een sprinttijd van 4,4 seconden.

Waarom knijpt Land Rover zijn eigen paradepaardje af? Het antwoord laat zich raden: de steeds strenger wordende Europese emissienormen. Om aan de Euro 6e-bis-milieuregels te voldoen, moesten de technici de V8 voorzien van een vernieuwd mild-hybrid systeem en een flink aangepast uitlaatsysteem met restrictievere filters. Toch belooft Defender dat de Octa door een compleet nieuw ontworpen uitlaatspruitstuk júíst beter, dieper en meer als een karakteristieke, ouderwetse V8 klinkt dan voorheen. Je levert dus pk's in, maar krijgt er een betere soundtrack voor terug.

Exit viercilinder

Ook onder de motorkap van de reguliere modellen verandert het nodige. De tweeliter viercilinder (P300) wordt in de meeste markten definitief bedankt voor bewezen diensten. Deze wordt vervangen door een 3.0-liter zescilinder mild-hybrid. Welke markten dit zijn, weten we niet. De geknepen V8 komt gewoon naar alle landen waar Defender auto’s verkoopt.

Overige upgrades

Dan nog wat zaakjes die JLR aan het interieur en de optielijst hebben toegevoegd. Voor de Defender 110 is er een nieuwe zeszitsconfiguratie met drie rijen van twee stoelen. De tweede zitrij bestaat nu uit twee luxe, individueel verstelbare Captain Chairs met eigen armsteunen en bekerhouders. Hierdoor ontstaat er een gigantisch 'doorloop'-pad en is er fors meer beenruimte gecreëerd. Binnenin kun je vanaf dit modeljaar praten tegen een AI-spraakassistent. Hij luistert naar "Hey Land Rover" en kunt over alles in je leven met hem praten.

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