Denza Z voor Europa is hier: 1.600 pk, 350 km/u en 5 minuten laden

De Chinese autogiganten zijn Europa en niet om een potje te klaverjassen. Ze komen hier om ieder segment over te nemen. Ook klanten van sportieve coupés moeten vallen voor de auto’s uit het Verre Oosten. Zo introduceert BYD onder de naam van zustermerk Denza dit apparaat: de Z.

Keuze uit Coupe, Spider en Racing

Waar we vorig jaar al een glimp van een cabrioversie opvingen, weten we nu alles over de auto. Denza brengt de supercar direct in drie smaken op de markt: de dichte Coupe, de open Spider (cabrio) en de aerodynamisch geoptimaliseerde Racing (voorzien van grotere koelgaten, een carbon splitter en een verstelbare achtervleugel).

De cijfers achter de Denza Z zijn ronduit angstaanjagend. De auto staat op het e3 Sports Car Platform. Die ‘3’ staat voor het aantal elektromotoren (één op de vooras, twee op de achteras). Daarmee produceert ie 1.604 pk en 1.240 Nm. In de ‘gewone’ Coupe-uitvoering zorgt dit voor een 0-100-tijd van 2,25 seconden en een topsnelheid van 300 km/u. Maar het kan nog harder en wel in de Racing-versie. Die gaat in 1,96 seconden naar de 100 en stopt pas bij 350 km/u.

Er is meer!

Mocht dat nog niet genoeg zijn: er komt ook een Special Edition aan die speciaal is klaargestoomd voor een recordpoging op de Nürburgring. Die variant krijgt een vermogen van ruim 2.000 pk en schiet in minder dan 1,7 seconden naar de honderd. Waanzin. De EV is trouwens wel vrij zwaar voor zijn segment. De coupé weegt 2.230 kilo en de Racing-uitvoering 20 kilo meer.

Vliegensvlug opladen

Dankzij een 76-kWh moet je 408 kilometer aan een stuk kunnen rijden in de basisversie en 380 kilometer in de Denza Z Racing. Dankzij Denza’s eigen Flash-snellader gaat de LFP-batterij weer vullen in een oogwenk. Dankzij een laadvermogen dat via speciale laadstations kan oplopen tot wel 1.500 kW, laad je de 76 kWh-accu van 10 naar 70 procent binnen 5 minuten. Van 10 procent naar 97 procent duurt slechts 9 minuten.

Alleen leuk en aardig, die Chinese snufjes, maar het rijdt zeker voor geen meter? Dat is makkelijk aan te nemen met zo’n gewicht. Denza hoopt dit te maskeren met de DiSus-M wielophanging. Dit is een dempersysteem dat gebruikmaakt van een magnetorheologische vloeistof. Zodra er een magnetisch veld wordt aangelegd, verandert de viscositeit (dikte) van de vloeistof in milliseconden. Hierdoor kan de auto op slecht asfalt comfortabel veren, maar transformeert het onderstel in snel genomen bochten direct in een snaarstrakke race-ophanging. Overigens krijgen de Coupe en Spider luchtvering en de Racing schroefveren.

Interieur

Dankzij een wielbasis van 2.780 millimeter is er plek voor vier zitplaatsen in de Denza Z. Het interieur is opgetrokken uit carbon, suède-achtige stoffen en metaal. Centraal staat een sportief stuurtje met fysieke knoppen voor de Track en Boost (geeft 20 seconden lang 30 procent extra koppel) modi.

Voorin zit je op achtvoudig elektrisch verstelbare sportstoelen met verwarming, ventilatie, massage én actieve zijdelingse steun in de bochten. In de hoofdsteunen zitten speakers verwerkt die deel uitmaken van het Devialet-audiosysteem. Wie liever naar motorgeluid luistert, kan via een druk op de knop een virtueel motorgeluid over de speakers laten loeien — desgewenst ook via buitenspeakers voor de omstanders. Kies je voor de Racing-editie? Dan kun je de achterbank desgewenst af fabriek laten vervangen door een rolkooi en extra carbonafwerking.

Klanten kunnen kiezen uit 10 exterieurkleuren en 10 interieurthema's. De orderboeken openen deze zomer in geselecteerde markten en de eerste leveringen worden nog voor het einde van het jaar verwacht. De prijzen zijn nog onbekend. Daar ben ik stiekem wel het meest benieuwd naar. En of er Nederlanders zijn die hier voor de porren zijn.

Volg ons ook op Google Nieuws