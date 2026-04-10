Porsche-kloon is zo duur als een... Porsche

We noemen de Denza Z9 GT nog steeds gekscherend een Porsche-kloon, want het lijkt erop dat overeenkomsten tussen de Sport Turismo-modellen van Porsche vrij evident zijn. Toch verwelkomen we nieuwe shooting brake-achtige modellen graag, want tot op zekere hoogte is het vaak een fraai model. We verwachten alleen dat een luxeauto uit China enkel scoort als de prijs scherper is dan rivalen, in dit geval Porsche. Dan slaat de Z9 GT wel de plank ietwat mis.

Ook al is bekend geworden dat Denza naar Nederland komt, staat ons land nog niet op de lijst om de Z9 GT nu al te bestellen. Op die lijst staan wel buurlanden als Duitsland en Frankrijk. Daar is de auto al te configureren inclusief prijzen. Je hoopt dus onder de Taycan te duiken, maar qua basis lukt dat niet. De Denza Z9 GT krijgt in Europa een basisprijs van 115.000 euro en in Duitsland kost 'ie kaal 117.500 euro. Ter vergelijking: de Porsche Taycan RWD Sport Turismo kost 103.500 euro en voor de meerprijs van een Denza kan er bijna een 122.000 euro kostende Taycan 4S vanaf.

Techniek Denza Z9 GT

Nou gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat die lage vanafprijs van de Taycan ook een beetje zijn valkuil is. Voor een Turbo S ben je dan weer ruim 211.000 euro kwijt zonder opties. De Denza Z9 GT heeft maar één elektrische aandrijflijn. Voor zover wij kunnen vinden heb je dan wel de ultieme versie van de Z9 GT, de versie met 1.156 pk die op één lading 1.036 kilometer ver zou kunnen komen en gebruik maakt van 'Flash Charging' waarmee met een vermogen van 1.500 kW geladen kan worden. Volgens het moederbedrijf BYD heb je dan binnen 9 minuten een volle accu. Ook is de Z9 GT voorzien van meesturende achterwielen en een crab walk-functie waarmee de auto alle vier de wielen schuin kan zetten om diagonaal te rijden. Ietwat gimmicky, maar het kan op bepaalde manieren handig zijn.

De kans is dus groot dat de Denza Z9 GT met een basisversie eerder goedkoper dan duurder wordt, maar weet dus dat je nog geen budgetknaller hebt als je een potentiële Porsche-shopper was. Overigens kan je de prijs ietsje drukken door voor de PHEV-versie te kiezen, die kost 103.000 euro. Dan krijg je alsnog een vrij forse 64 kWh grote accu die drie elektromotoren van stroom voorziet. Dat in combinatie met een tweeliter viercilinder, goed voor 870 pk. Toegegeven, voor die ruime 100.000 euro krijg je wel serieuze cijfers.

Het is dus maar de vraag of een dure Chinese auto ook gaat werken, interessante technologie of niet. De praktijk wijst vaak uit dat als een Porsche binnen budget is, die vaker gekozen wordt. Of het nou technologisch ook een betere auto is of niet. Het gaat dus afwachten worden hoe Denza het gaat doen in Europa.