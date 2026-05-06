Nederland is een Maserati MC12 rijker

Kom maar door met dat kenteken. Het zal mooi prijken op deze iconische Maserati.

De laatste jaren komen er steeds meer exoten op Nederlands kenteken. Een Pagani, een moderne Koenigsegg. Met honderden Ferrari’s en Lambo’s op kenteken val je immers niet meer op.

Ik bedoel, kijk een gemiddelde meeting van een club vermogenden. Met een Ferrari 812 of een Porsche 911 Turbo S kleur je keurig binnen de lijntjes. Noem het gerust saai. Dan kunnen we het alleen maar aanmoedigen dat er échte exoten op gele platen komen. Hoe zeldzamer, hoe leuker eigenlijk.

Bizarre collectie

Dan is vandaag een mooie dag voor liefhebbers van supercars in Nederland. Autoverzamelaar cars.out heeft bekendgemaakt op zijn Instagram dat er een Maserati MC12 aan de collectie wordt toegevoegd. Er prijkt nu nog geen Nederlands kenteken op, maar de gele platen zitten er wel aan te komen. De Nederlandse verzamelaar bezit onder meer een Ferrari SF90 XX Spider, deze LaFerrari Aperta, een F50 en een 599 SA Aperta.

Dat zou mooi nieuws zijn zijn. Een Maserati MC12 op Nederlands kenteken maak je niet elke dag mee. Niet zo gek ook. Slechts 50 exemplaren verlieten ooit de fabriek in Modena. De kans dat er dan eentje in Nederland eindigt is bijzonder klein. De Italiaan was slechts een jaar in productie (2004-2005) en leende zijn technologie van de eveneens iconische Enzo Ferrari.

Onder de kap huist de F140 V12. Bekend van de Enzo, maar ook van een “regulier” model als de 599 GTB. De 6.0 liter grote atmosferische twaalfcilinder is gekoppeld aan een gerobotiseerde automaat. Maar de specs zijn eigenlijk helemaal niet belangrijk bij deze machine. Het is een kunstwerk op wielen.

Het exemplaar dat op Nederlands kenteken komt te staan is uitgevoerd in Fuji white met de Maserati-blauwe accenten. De nieuwprijs in 2004 en 2005 was zo’n 600.000 euro. Vandaag de dag heeft de MC12 een waarde van zo’n 4,4 miljoen euro, als je de veilingresultaten erop naslaat. Deze mag in het rijtje Enzo en Carrera GT. Een kunstwerk zo gaaf en uniek, daar kun je alleen maar waardering voor hebben als petrolhead.

