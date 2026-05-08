Deze 1.2 PureTech op Marktplaats koop je WEL met een gerust hart

Er zijn van die onderwerpen die alleen maar slecht in het nieuws zijn. Onderwerpen die een blog als deze overstijgen en zelfs het onvolprezen Kassa! en Radar halen. Zo'n onderwerp is de 1.2 PureTech motor van Stellantis.

Wat is ook al weer een 1.2 PureTech motor? Nou dat is een motor die Stellantis breed over vele merken wordt ingezet. Opel, Jeep, Citroën en Peugeot, zo maar een paar voorbeelden waar die motor te pas en te onpas ingelepeld wordt. Het ontwerp van de motor is zo gemaakt dat de distributieriem door de motorolie loopt. Hierdoor kan de riem voortijdig slijten en dan komen er deeltjes van de riem in de motor en dat veroorzaakt grote problemen. De oorspronkelijke onderhoudsinterval is 175 duizend kilometer of 10 jaar, maar inmiddels is het advies toch wel om elke 100 duizend kilometer of zes jaar te vervangen.Ondanks dat Stellantis sinds 2017 al aanpassingen heeft doorgevoerd aan de distributieriem blijven er veel klachten komen. Oh en let op, ook Toyota (!!) laat hem in de ProAce fabriek in de sexy ProAce City lepelen. Dus wees gewaarschuwd.

Een ander veelvoorkomend probleem is dat het olieverbruik te hoog is en dat de nokkenas kan verschuiven. Daarnaast zijn problemen met de krukas ook geen uitzondering. Kortom ellende genoeg en de motor heeft dan ook niet voor niets als bijnaam 1.2 PurePech. Toch blijven mensen auto's met deze motor kopen, prima voor een leasebak, ook al zouden wij een occasion met een 1.2 PureTech niet meteen een aanrader noemen. Maar wij denken een uitzondering te hebben gevonden...

Een betrouwbare 1.2 PureTech occasion?

Nou ja dat gaat wel heel ver... Het blijft natuurlijk wel een occasion met die vermaledijde 1.2 PureTech. Waarom denken wij dan dat je toch een gokje kunt wagen? Nou dat komt door wat er in de tekst van de advertentie staat. En we spraken ook even met de verkoper.

Het gaat om een Peugeot 5008 Crossway uitvoering. Op zich al leuk, want deze zevenzitter is voorzien van alle opties die de Allure ook heeft, maar dan een speciale editie. Dat betekent onder andere alcantara stoelen, een EAT8 automatische versnellingsbak,18 inch wielen en een 180 graden achteruitrijcamera. Hij heeft radar cruise control, brake assist, lane guard, stoelverwarming en Advanced Grip Control. Met die laatste zou je zelfs zomaar de gebaande paden kunnen verlaten.

Dus geen problemen met de motor?

Massa's problemen met de motor! De auto is uit 2019, maar door de huidige eigenaar niet nieuw aangeschaft. Kennelijk had de verkoper bij aanschaf nog nooit naar Kassa! of Radar gekeken, of Autoblog, of welk autotijdschrift dan ook gelezen. Groot gezin met grote kinderen, dus zo'n zevenzitter is top. Mooie uitvoering en toeren maar!

In de praktijk stond de auto alleen meer bij de garage dan ze er van konden genieten. Alle bovenaan dit artikel genoemde problemen kwamen voorbij. Op elke reparatie moest ellenlang gewacht, want het is opstellen in rijen van tien bij de Stellantis dealer in de regio. Na problemen met de distributieriem kwam de nokkenas, ook de krukas kwam aan bod en toen ging de auto WEER kapot.

Nieuwe motor

Dat werd zelfs de Peugeot-garage in kwestie te gortig en ten einde raad hebben die er toen maar gewoon op hun kosten een nieuwe motor ingelepeld. Ja oké wel een 1.2 PureTech, maar het vernieuwde type en spiksplinternieuw van de plank. Deze occasion heeft dus een 1.2 PureTech motor met amper 500 kilometer op de teller!

Nou gaan sommige van die motoren bij 30 duizend kilometer al kapot, maar de risicozone ligt toch zo tussen de 60.000 en de 100.000 kilometer. En dit is het nieuwere type. Dus kun je wellicht bij deze occasion een gokje wagen. De afschrijving is wel reuze, want 1.2 PureTech, maar voor 18.950 euro heb je een zevenzitter, met winter én zomerbanden, die nieuw meer dan 45k heeft gekost. Met een hagelnieuwe motor. Durf jij het aan?




















