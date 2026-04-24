EV kopen? Deze 10 elektrische auto’s schrijven het minst af

Er zijn veel redenen te verzinnen om nog niet over te stappen op een EV. Een belangrijke oorzaak is het risico op grote waardevermindering. Eén grote batterijdoorbraak en jouw oude EV is geen zak meer waard. Maar wat als je nou wel het risico neemt? Dan zijn dit de tien elektrische auto’s met de minste afschrijving.

De ANWB heeft weer eens een afschrijvingsonderzoekje gedaan. De wielrijdersbond nam 1 mei 2021 als startpunt. Er is gekeken naar de nieuwprijs van EV’s op dat moment inclusief bpm en btw, maar zonder afleverkosten. De fiscale waarde van de auto dus. Vervolgens nemen de onderzoekers de inruilwaarde van de EV in mei 2025 na vijf jaar bezit en ongeveer 75.000 kilometer ervaring. Er is gekeken naar EV’s die in behoorlijke aantallen zijn verkocht en dan naar de populairste uitvoering.

De meest waardevaste EV van Nederland is …

De winnaar van het onderzoek is … de Hyundai Ioniq 5! Om specifiek te zijn, de uitvoering met een grotere 72-kWh batterij en achterwielaandrijving. Deze versie kostte vijf jaar geleden nieuw 45.505. Nu, met ongeveer 75.000 kilometer op de teller, levert de elektrische Hyundai nog 24.800 euro op. Daarmee is 47,7 procent van de waarde bewaard gebleven. Ook niet onbelangrijk: de Ioniq 5 is ook nog eens de snelst ladende EV van de betaalbare EV's! Van plan om een tweedehands-Ioniq 5 te kopen? Lees hier ons occasion aankoopadvies of bekijk de video hieronder!

Qua waarbehoud vinden we kort erachter de Kia EV6 die 47,2 procent van zijn waarde wist te behouden, gevolgd door de Skoda Enyaq (46,3 procent) en, jawel, de Seat Mii (46 procent) en Volkswagen Up (44,3 procent).

Hoe goed is dat?

Mooi, zulke cijfertjes, maar wat zeggen die nou echt? Daarvoor kijken we even naar eerder onderzoek van de ANWB. Eind vorig jaar maakte de bond bijvoorbeeld ook al zo’n lijstje voor plug-in hybrides .Die houden duidelijk hun waarde beter vast. Toen was de Mercedes GLC 300 e de meest waardevaste PHEV. De GLC had na vijf jaar en zo’n 70.000 kilometer nog 59 procent van zijn waarde over.

Om nog maar te zwijgen over benzineauto’s. De Suzuki Jimny kwam in mei 2025 bij de ANWB uit de bus als de auto met de minste afschrijving van Nederland . Na vijf jaar was de waarde gedaald van 32.929 euro naar 24.600 euro: een waardebehoud van 75 procent! Daar kunnen de EV’s alleen maar van dromen. Van de andere kant: wel lekker als je straks je oude benzinekucher inlevert voor een tweedehands EV met korting .

Bekijk hieronder de complete top tien met de EV’s met de minste afschrijving van dit moment.

Meest waardevaste elektrische auto's