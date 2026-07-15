Deze 3 Serie ziet eruit als een M3, maar is het ook een M3?

Veel Autoblog-lezers vertoeven momenteel in het buitenland en dan kun je zomaar een gecamoufleerd prototype tegenkomen. @OlivierO92 kwam in Frankrijk een gecamoufleerde BMW tegen (meerdere zelfs) en was zo vriendelijk om de foto’s met ons te delen.

Het raadplaatje is deze keer niet heel moeilijk: het is al vrij snel duidelijk dat het om een 3 Serie gaat. En de uitlaten wijzen erop dat het niet om de i3 gaat, maar om de nieuwe 3 Serie met verbrandingsmotor. Ook die auto krijgt het Neue Klasse-design. Het wordt dus een soort i3, maar dan met meer traditionele (lees: mooiere) proporties.

Vier uitlaten

Vooral interessant is het feit dat deze auto vier uitlaten heeft. Een 3 Serie met vier uitlaten, dat kan eigenlijk maar één versie zijn, toch? De nieuwe M3 natuurlijk! Toch kijken we hier waarschijnlijk naar iets anders, namelijk de opvolger van de M340i.

Ook die variant krijgt vier uitlaten. We zagen eerder al dat de subtoppers als de X3 M50 en de kersverse X5 M60e vier uitlaten krijgen. Dat is dus niet langer meer voorbehouden aan de échte M-modellen. En dan te bedenken dat de E30 M3, maar twee uitlaatpijpjes had...

Andere naam

Naast de hoeveelheid uitlaten gaat er nog iets veranderen: de naam. In februari werd al gelekt dat de M340i wordt vervangen door de M350 (zonder i). Aan het recept verandert gelukkig weinig. Net als de huidige M340i wordt het een mild hybrid met zes-in-lijn en xDrive. Het vermogen stijgt naar verluidt van 392 pk naar 444 pk.

En hoe zit het dan met de M3? Niet getreurd: er komt ook nog gewoon een M3 met verbrandingsmotor, naast de elektrische M3. Daar hebben we alleen nog geen spyshots van gezien. We dachten eerder van wel, maar dat was bij nader inzien waarschijnlijk ook een M350. Sorry voor eventuele verwarring die ontstaan is.

Mocht je trouwens zelf een prototype tegenkomen, dan zien we de foto’s graag verschijnen op Autoblog Spots. Je maakt dan kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van € 100 én als het een vakantiespot is, maak je ook nog eens kans op een Autoblog-strandlaken. In dit geval moet je even #vakantiespot2026 vermelden in de beschrijving. En anders mag je ook altijd mailen naar tips@autoblog.nl.

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